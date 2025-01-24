دلتا تعتزم استئناف الرحلات بين نيويورك وتل أبيب أول أبريل

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(رويترز) – قالت دلتا إير لاينز يوم الخميس إنها ستستأنف رحلاتها اليومية المباشرة من نيويورك إلى تل أبيب في الأول من أبريل نيسان في ظل اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت “قرار دلتا استئناف الخدمة يأتي بعد مراجعة أمنية شاملة أجريت بالتنسيق الوثيق مع الحكومة وشركاء من القطاع الخاص”.

وتقول شركة الطيران إنها طبقت احتياطات إضافية فيما يخص العمليات من وإلى تل أبيب، لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وشركات الطيران التي أعلنت عزمها استئناف الخدمة قليلة، منها شركة الطيران الاقتصادي البريطانية إيزي جيت ومجموعة لوفتهانزا الألمانية وإير فرانس.