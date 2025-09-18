The Swiss voice in the world since 1935
دناتا توقّع اتفاقية رعاية مع نادي دبي لكرة السلة لثلاث سنوات

وقّعت دناتا اتفاقية رعاية لثلاث سنوات مع نادي دبي لكرة السلة، لتصبح شريكا مؤسسيا لأول فريق كرة سلة إماراتي للمحترفين مقره دبي، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وأورد بيان المكتب أن هذه الخطوة تمثّل “أول رعاية رياضية كبرى لدناتا، لتضع علامتها التجارية في قلب واحد من أكثر المشاريع الرياضية طموحاً في المنطقة”.

ويأتي ذلك في وقت يستعد نادي دبي لكرة السلة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، والعودة إلى دوري الرابطة الأدرياتيكية لكرة السلة. وبموجب الشراكة، ستظهر العلامة التجارية لدناتا على القمصان الرسمية لفريق دبي لكرة السلة، وفي أرجاء ملعب كوكاكولا أرينا، وعلى المنصات الرقمية للفريق.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
