دناتا توقّع اتفاقية رعاية مع نادي دبي لكرة السلة لثلاث سنوات

1دقيقة

وقّعت دناتا اتفاقية رعاية لثلاث سنوات مع نادي دبي لكرة السلة، لتصبح شريكا مؤسسيا لأول فريق كرة سلة إماراتي للمحترفين مقره دبي، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وأورد بيان المكتب أن هذه الخطوة تمثّل “أول رعاية رياضية كبرى لدناتا، لتضع علامتها التجارية في قلب واحد من أكثر المشاريع الرياضية طموحاً في المنطقة”.

ويأتي ذلك في وقت يستعد نادي دبي لكرة السلة للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة، والعودة إلى دوري الرابطة الأدرياتيكية لكرة السلة. وبموجب الشراكة، ستظهر العلامة التجارية لدناتا على القمصان الرسمية لفريق دبي لكرة السلة، وفي أرجاء ملعب كوكاكولا أرينا، وعلى المنصات الرقمية للفريق.

م ل/لين