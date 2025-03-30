دولة الإمارات ترحب بتشكيل حكومة جديدة في سوريا

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أعربت دولة الإمارات عن ترحيبها بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، مؤكدة دعمها لتطلعات الشعب السوري.

وأوضحت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن “دولة الإمارات تنظر بثقة إلى أنّ الحكومة الجديدة ستُلبّي متطلبات المرحلة الانتقالية”، معربة عن “تطلعها إلى تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

وجددت الوزارة التأكيد على “موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق آمال الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية”.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثوا ببرقيات تهنئة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة.

بور