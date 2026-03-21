دول الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى تدين تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

ندّدت البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي وغيرها من البلدان في القدس ورام الله السبت بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين في الضفّة الغربية المحتلّة، داعية إسرائيل إلى منع أعمال مماثلة وملاحقة مرتكبيها.

وفي بيان مشترك نشر على حساب بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية على اكس انضمّت إليه كندا، أعربت الدول عن “السخط إزاء ما ارتكب من قتل لفلسطينيين في الأسابيع الأخيرة”.

وفي وقت ينصبّ تركيز العالم على الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت مع ضربات أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير، تعكس الأرقام الأخيرة تزايدا كبيرا في الهجمات الدامية التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967.

وبحسب السلطات الفلسطينية، قتل ستة فلسطينيين في المجموع منذ الثاني من آذار/مارس على أيدي مستوطنين في الضفّة الغربية.

وعلى سبيل المقارنة، قتل 24 فلسطينيا على أيدي مستوطنين، بحسب الأمم المتحدة، بين بداية الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي أجّجت دوّامة العنف في الضفّة، ومطلع آذار/مارس.

وأعرب عدّة مسؤولين إسرائيليين عن قلقهم من تصاعد أعمال العنف المرتكبة من مستوطنين. واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن “الازدياد في حوادث الجرائم القومية، التي بعضها موجه ضد قواتنا والمدنيين” هو “غير مقبول أخلاقيا”.

وبات مصطلح “الإرهاب اليهودي” الذي أعادت استخدامه خصوصا النائبة الوسطية والوزيرة السابقة ميراف كوهين متداولا على نطاق واسع في النقاشات العامة ووسائل الإعلام.

وجاء في البيان المشترك، ومن موقّعيه فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، “ندين بشدّة أعمال الإرهاب المرتكبة من مستوطنين والعنف الممارس من قوى الأمن الإسرائيلية بحق الفلسطينيين”.

وأشارت الدول في بيانها إلى أن “هذا العنف…الرامي إلى الاستيلاء على أراض وإشاعة أجواء إكراه لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم ينبغي أن يتوقّف”، داعية “السلطات الإسرائيلية إلى منع أعمال العنف الدامية والاقتحامات والهجمات والمعاقبة عليها”.

بالإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفّة الغربية وهي تجمّعات تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وفيما غالبية المستوطنين الإسرائيليين لا ينخرطون في العنف، فإن أقلية صغيرة متشددة ارتبطت بتنفيذ هجمات ضد الفلسطينيين.

ووفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، قتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون ما لا يقل عن 1050 فلسطينيا – عدد كبير منهم من المسلحين بالإضافة إلى عشرات المدنيين – في الضفّة الغربية منذ بدء حرب غزة.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية إلى مقتل 45 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

وسرعت الحكومة الإسرائيلية الحالية التي تُعتبر من أكثر الحكومات تشددا في تاريخ البلاد، عمليات توسيع المستوطنات واعترفت ببعض البؤر الاستيطانية.

