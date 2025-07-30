دول في الاتحاد الأوروبي تطالب بقروض تصل إلى 127 مليار يورو لتعزيز قدراتها الدفاعية

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أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن 18 دولة تقدمت بطلبات للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 127 مليار يورو من خلال أداة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للقارة الأوروبية.

ويشكّل هذا البرنامج الذي يُسمى “سيف” Safe الركيزة الأساسية لاستراتيجية المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الشراء المشتركة للأسلحة في مواجهة التهديد الروسي.

وصُمم هذا البرنامج لتقليل اعتماد الأوروبيين على الولايات المتحدة، إذ يتيح للدول الأعضاء الحصول على قروض بشروط ميسّرة.

ووفقا للمفوض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس، تقدمت 18 دولة بطلبات للحصول على قروض تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن “127 مليار يورو”، من بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا.

ويُعد برنامج “سيف” جزءا من برنامج أوسع عرضته المفوضية الأوروبية في أواخر آذار/مارس، يهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 800 مليار يورو لإعادة تسليح القارة الأوروبية.

ديل/ماش/ب ق