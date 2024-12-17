هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

انتشرت المعلومات المضللة بشكل متعمد خلال العديد من الانتخابات في عام 2024، وهو عام قياسي للانتخابات في جميع أنحاء العالم، ما أثّر على الثقة داخل المجتمع.

لكن موجة التضليل يُتوقع أن تؤثر بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة – مثل سويسرا والعديد من الولايات الأمريكية – وفقاً لما ذكره تورادج إبراهيمي، الأستاذ في المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL).

هل تعتقد.ين أن التضليل الإعلامي يشكل خطراً خاصاً على المجتمعات التي يصوّت فيها المواطنون والمواطنات بشكل مباشر على العديد من القضايا السياسية؟

المزيد