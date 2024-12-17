هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟
انتشرت المعلومات المضللة بشكل متعمد خلال العديد من الانتخابات في عام 2024، وهو عام قياسي للانتخابات في جميع أنحاء العالم، ما أثّر على الثقة داخل المجتمع.
لكن موجة التضليل يُتوقع أن تؤثر بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة – مثل سويسرا والعديد من الولايات الأمريكية – وفقاً لما ذكره تورادج إبراهيمي، الأستاذ في المعهد التقني الفدرالي العالي في لوزان (EPFL).
هل تعتقد.ين أن التضليل الإعلامي يشكل خطراً خاصاً على المجتمعات التي يصوّت فيها المواطنون والمواطنات بشكل مباشر على العديد من القضايا السياسية؟
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التضليل الإعلامي في سويسرا والولايات المتحدة خطر يتهدد “الديمقراطيتيْن الشقيقتيْن”
لذلك عندما أقارن تغطية الشرق الأوسط بالمعلومات التي أتلقاها وأقارن جنوب شرق آسيا، فمن «الواضح تمامًا» بالنسبة لي من يقدم معلومات واقعية ومن لا يقدمها. ولكن نظرًا لوجود بدائل، يمكن للناخبين بسهولة معرفة الواقع والحقيقة حول هذا العالم بقليل من الصبر، وبالتالي لا يتعرض الناخبون للتهديد على الإطلاق. عندما تكون هناك إرادة، هناك أيضًا طريقة.
Also wenn ich die Berichterstattung über den nahen Osten mit den Informationen die ich südostasien erhalte und vergleiche, ist für mich "kristallklar" wer sachlich informiert und wer nicht. Da es aber Alternativen gibt, können die Wählerinen und Wähler mit etwas Geduld die Realität und Wahrheit über diese Welt problemlos erfahren und deshalb sind die Wählerinnenn und Wähler überhaupt nicht bedroht. Wo ein Wille, da ist auch ein Weg.
ما هي المعلومات المضللة إن لم تكن المعلومات؟ من الأفضل بكثير الاستثمار في الثقافة والتدريب للجمهور، حتى يعرفوا كيفية التفكير واتخاذ القرار بشكل مستقل ولا يسمحون لأنفسهم بأن ينخدعوا بما يسمى بالمعلومات «المجانية». لا توجد معلومات مجانية سوى مقارنة المزيد من المعلومات من قبل أشخاص غير منحازين وغير متحيزين وصادقين فكريًا.
Cosa è la disinformazione se non informazione? Molto meglio investire in cultura e formazione del pubblico, perché sappia pensare e decidere autonomamente e non si lasci abbindolare dall'informazione detta "libera". Non esiste informazione libera se non il confronto di più informazioni da parte di persone non schierate, non parziali e intellettualmente oneste.
شكرا جزيلا لمساهمتك! في الواقع، من الصعب رسم خط فاصل حاد هناك. ولكن في الواقع، يتم نشر المعلومات المضللة بهدف منع التكوين المستقل للمعلومات. لذلك هناك نية للخداع وراء هذا.
Vielen Dank für Ihren Beitrag! Tatsächlich ist es schwierig, da eine scharfe Trennlinie zu ziehen. Aber eigentlich gilt: Desinformation wird gestreut, mit dem Ziel eine unabhängige Informationsbildung zu verhindern. Dahinter steht also eine Täuschungsabsicht.
بشكل عام، تتزايد المعلومات الخاطئة في كل مكان في العالم وأيضًا بطريقة مقلقة. في الوقت نفسه، تتزايد الأيديولوجيات الخلاصية، سواء على اليمين أو اليسار، لا يهم. يبدو من الواضح تمامًا أنه مع ظهور الشبكات الاجتماعية (!) فقد زادت هذه الظاهرة بشكل كبير بل وخطير. إن الديمقراطيات المباشرة الصغيرة مثل سويسرا ليست مستثناة بأي حال من الأحوال من هذه الظاهرة: فالتصويت في الاستفتاء الأخير بنتائج مضللة وغير عقلانية يشهد بالفعل على ذلك، مثل الحظر الأيديولوجي على تعزيز الطرق السريعة التي هي الآن على وشك الانهيار في بعض النقاط المسدودة بشكل مزمن. هذا مجرد واحد من الأمثلة الأخيرة حيث كان للخضر الاجتماعي تأثير مدمر خاصة على السكان الإناث، الأكثر حساسية للبيئة، حتى بطريقة غير عقلانية.
In generale la disinformazione sta aumentando ovunque nel mondo e pure in modo preoccupante. In parallelo aumentano le ideologie salvifiche che siano di destra o sinistra, poco importa. Appare del tutto ovvio che con l'avvento dei social (!) il fenomeno sia aumentato in modo drastico e anche pericoloso. Le piccole democrazie dirette come la Svizzera non sono affatto esenti dal fenomeno: lo testimoniano già le recenti votazioni referendarie con risultati fuorviati-irrazionali, come ad es. il divieto ideologico di potenziare le autostrade ormai al limite del collasso in certi punti a intasamento cronico. Questo è solo uno degli ultimi esempi ove i social-green ebbero un dirompente effetto soprattutto sulla popolazione femminile, più sensibile all'ambiente, anche in modo irrazionale.
شكرا لمشاركة وجهة نظرك! يجعلك على الفور ترغب في قراءة كتاب بوبر «المجتمع المفتوح وأعدائه» مرة أخرى. السؤال الصعب الذي يطرح نفسه: من يستطيع أن يقرر أين ينتهي التقييم وتبدأ الأيديولوجية؟
Vielen Dank für Ihre Perspektive! Da bekommt man direkt Lust, wiedermal Poppers "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde" zu lesen. Die schwierige Frage, die sich aufwirft: Wer kann entscheiden, wo die Einschätzung endet und die Ideologie beginnt?
لا أتفق مع توراج إبراهيمي، الأستاذ في المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في لوزان (EPFL)، عندما يحذر من آثار «المعلومات المضللة» على الناس في الديمقراطية المباشرة مثل سويسرا. تم الفوز بالانتخابات والتصويت الديمقراطي المباشر في عام 2024 لأن الناس قرروا أنهم يريدون التغيير، وليس بسبب «المعلومات المضللة».
يبدو لي أن إثارة البروفيسور إبراهيمي للقلق العام بشأن الديمقراطية المباشرة، بالإضافة إلى قيام أكاديميين سويسريين آخرين بإجراء «محاكمات» لـ «جمعيات المواطنين» في جامعات سويسرية مختلفة، محاولة «طبقة النخبة» لتخريب الديمقراطية في حد ذاتها واستبدالها بـ «جمعيات المواطنين» التي يمكن لـ «طبقة النخبة» السيطرة عليها واستخدامها لأهدافها الخاصة.
أدت الاستفتاءات الثلاثة الأخيرة في أيرلندا حول القوانين الجديدة «المتفق عليها» من قبل مجالس المواطنين إلى خسارة الحكومة لجميع الأصوات الثلاثة بفارق كبير. الكثير بالنسبة لـ «جمعيات المواطنين» التي تمثل آراء الناس حول أي شيء! ثق بنا، العروض التوضيحية!
I disagree with Touradj Ebrahimi, professor at Federal Technology Institute in Lausanne (EPFL), when he warns about the effects of 'disinformation' on people in a Direct Democracy like Switzerland. Elections and direct democracy votes in 2024 have been won because the people decided they wanted a change, not because of 'disinformation'.
Professor Ebrahimi's raising of public alarmism about direct democracy, as well as other Swiss academics' setting up of 'trials' of 'citizens assemblies' at various Swiss universities appear to me to be an 'elite class' attempt to subvert democracy per se and replace it with 'citizens assemblies' that the 'elite class' can control and use for its own ends.
The 3 recent referendums in Ireland on new laws 'agreed' by citizens assemblies saw the government lose all three votes by a big margins. So much for 'citizens assemblies' representing the people's views on anything! Trust us, the demos!
شكرا لمشاركة وجهة نظرك! هل يمكنك شرح المزيد حول ما جعل الوضع في أيرلندا ناجحًا للغاية؟ يمكن أن يكون للجمع بين مجالس المواطنين التداولية والاستفتاءات أيضًا ميزة أن السكان يتم إعلامهم تلقائيًا بشكل أفضل نتيجة لجمعية المواطنين.
فيما يتعلق بالبروفيسور إبراهيمي: مع عالم يعتبر تصنيفه كصحفي مناسبًا بالنسبة لي، فإنني أفضل عدم الحديث عن الترويج للخوف. إن مهمته ببساطة هي معرفة جميع المعلومات المتاحة له لإجراء تقييم.
Vielen Dank für Ihre Perspektive! Können Sie denn etwas weiter ausführen, was die Situation in Irland so erfolgreich gemacht hat? Die Kombination von deliberativen Bürgerversammlungen und Volksabstimmung kann ja auch den Vorteil haben, dass durch die Bürgerversammlung die Bevölkerung automatisch besser informiert ist.
Betreffend Herrn Professor Ebrahimi: Bei einem Wissenschaftler, dessen Einordnung von mir als Journalist für relevant befunden wird, würde ich eher nicht von Angstmache reden. Es ist ja schlicht seine Aufgabe unter Kenntnis aller ihm verfügbaren Informationen, eine Einschätzung vorzunehmen.
أعتقد أنه تهديد كبير. من المتصور تمامًا أن الشخص الذي ليس لديه أساس للحكم على ما إذا كانت المعلومات المقدمة صحيحة أم خاطئة سوف يتلامس مع الكلمات التحريضية ويخطئ في الحكم. في اليابان، يتضح هذا بوضوح في انتخابات حكام الولايات، وما إلى ذلك.
大きな脅威だと思います。その与えられた情報が正しいか間違っているか判断する根拠を持たない者にとって煽情された言葉に接触し判断を誤ってしまうことは十分に考えられます。日本では知事選などで如実に表れています。
نشكرك على مشاركة وجهة نظرك حول اليابان! كيف سيكون الأمر إذا كان بإمكان السكان أيضًا اتخاذ قرارات سياسية واقعية؟
Vielen Dank für Ihre Perspektive aus Japan! Wie wäre es denn, wenn die Bevölkerung auch noch politische Sachentscheidungen treffen dürfte?
الديمقراطيات المباشرة أقل عرضة للتضليل لأن المواطنين لديهم القدرة على تغيير القوانين والنفقات العامة التي من خلال المعلومات المضللة يمكن أن تضر أو تؤثر على رفاههم. تنشر جميع الحكومات والأنظمة الاشتراكية معلومات مضللة للحفاظ على نفسها في السلطة. يمكن أن تترسخ المعلومات المضللة في الديمقراطيات المباشرة لأن الكثيرين يشعرون بالراحة تجاه النشرات الحكومية والمخاوف العاطفية بشأن مجتمعاتهم المختلفة في قبول المعلومات الخاطئة في البلدان الأخرى حول العالم (على سبيل المثال، الاختلاف في التفكير عن الاشتراكيين الذين يديرون الاتحاد الأوروبي غير الديمقراطي). بصفتي مهندسًا كيميائيًا محترفًا مسجلاً، أفهم بشكل أفضل من معظم عمليات التصنيع والاختبارات اللازمة للأدوية. أنا أفهم كيف تعمل محطات الطاقة النووية، والتصميم، والتكاليف، والتحكم والسلامة. لدي خبرة في الاحتراق ونقل الحرارة. أعلم أن هناك معلومات خاطئة حول العالم حول الطقس والمناخ. لا يسع المرء إلا أن يأمل في أن تعمل الديمقراطية المباشرة على السماح بمناقشة أكثر حرية حتى يدرك المزيد أن المعلومات المضللة هي لعبة قوة من أشخاص ليس لديهم اهتمام بالديمقراطية.
Direct democracies are less vulnerable to misinformation because citizens have the power to change laws and public expenditure which through misinformation can harm or affect their well being. All socialist government and regimes put out misinformation to keep themselves in power. Misinformation can take hold in direct democracies because many are comfortable with government handouts and emotional concerns about their communities differing in the acceptance of misinformation in other countries around the world (eg differing in thinking from the socialists managing the undemocratic EU). As a registered Professional Chemical Engineer, I understand better than most the manufacture and necessary testing of pharmaceuticals. I understand how Nuclear power stations work, the design, the costs, the control and safety. I have expertise in combustion, and heat transfer. I know there is around the world misinformation about weather, and climate. One can only hope that direct democracy can act to allow freer discussion so more will recognise that misinformation is a power play from people who have no interest in democracy.
شكرًا لك على وجهة نظرك - لكنني لا أفهم تمامًا خط حجتك: يجب أن يكون لدى المواطنين معلومات جيدة من أجل ممارسة السلطة فعليًا لمصلحتهم.
المشكلة، إذا كانت واحدة، هي التالية:
في ديمقراطية تمثيلية بحتة، ينتخب المواطنون الحكومة فقط كل بضع سنوات. على الرغم من أنهم يتخذون قرارهم الانتخابي - غالبًا - لأن حزب/شخص يمثل رأيهم في مجال معين، إلا أنه لا يتعين عليهم أن يعرفوا بأنفسهم عواقب قانون معين.
في الديمقراطية ذات العناصر الديمقراطية المباشرة، من ناحية أخرى، يجب أن يكون لديك قاعدة معلومات لتقييم العديد من الموضوعات التي لديك القليل من المعرفة بها. من الأدوية إلى المناخ - إلى مشاريع البناء والسياسة المالية. وفقًا لذلك، يبدو من المهم جدًا أن يكون لدى المجتمع معلومات جيدة.
Vielen Dank für Ihre Perspektive - ich verstehe allerdings Ihre Argumentationslinie nicht vollumfänglich: Bürgerinnen und Bürger müssen ja über gute Informationen verfügen, um die Macht tatsächlich in ihrem Sinne auszuüben.
Die Problematik, wenn sie denn eine ist, ist die folgende:
In einer rein repräsentativen Demokratie wählen die Bürgerinnen und Bürger nur alle paar Jahre eine Regierung. Ihren Wahlentscheid treffen sie zwar - oft - weil eine Partei/eine Person ihre Meinung in einem bestimmten Bereich vertritt, doch sie müssen nicht selbst wissen, welche Folgen ein bestimmtes Gesetz hat.
In einer Demokratie mit direktdemokratischen Elementen hingegen muss man die Informationsbasis haben, um viele Themen zu beurteilen, in denen man nur über wenig Kenntnisse verfügt. Von Arzneimitteln über das Klima - bis zu Bauvorhaben und Finanzpolitik. Entsprechend scheint es noch wichtiger, dass die Gesellschaft über gute Informationen verfügt.
لطالما كانت الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة عرضة للمعلومات الانتقائية والحقائق الملتوية.
يحتاج الناس إلى التعرف على جميع جوانب أي قضية، من مصادر مختلفة، وليس فقط ما يتم التبشير به في مؤتمرات «الديمقراطية»، وعرضه على وسائل الإعلام الرئيسية.
من تايوان إلى سويسرا إلى المكسيك، تم اختيار المنتديات الدولية للديمقراطية المباشرة من قبل محتكري «أفضل ديمقراطية غربية يمكن شراؤها بالمال».
لم يكن هناك تمثيل للدول الشرقية، وتم الإعلان عن إدانة الحكومات الاشتراكية الديمقراطية، وفي التقرير النهائي لكل مؤتمر، تم الإعلان عن دعم أحادي الجانب للروايات الغربية.
يجب على الديمقراطية المباشرة جدولة رأي الأغلبية عن طريق الاستفتاءات بدلاً من نشر رأي أحادي الجانب.
أنا أيون
Representative Democracy and Direct Democracy have always been vulnerable to selective information and twisted truths.
People need to learn about all sides of any issue, from different sources, not just what is Preached on "Democracy" Conferences, and exhibited on the main media.
From Taiwan to Switzerland to Mexico, Direct Democracy International Forums have been co-opted by monopolists of "The Best Western Democracy Money Can Buy".
No representation of Eastern countries were available, condemnation of democratic socialist governments were stated, and on the final report of each conference, a one sided support for Western narratives were declared.
Direct Democracy ought to tabulate the opinion of the majority by referendums rather than propagate a one sided opinion.
Ion I am
شكرًا لك على رسالتك - ولكن للأسف لا يوجد مثال على «الدول الشرقية» (تايوان تقع في أقصى الشرق قدر الإمكان) التي تجري استفتاءات مفتوحة بطريقة «اشتراكية ديمقراطية». أو ما هي الأمثلة المناسبة في رأيك؟
Vielen Dank für Ihre Nachricht - es gibt aber leider kein Beispiel für "östliche Länder" (Taiwan liegt ja soweit im Osten, wie es geht), die auf "demokratisch-sozialistische" Weise offene Volksabstimmungen durchführen. Oder was wären dann Ihrer Meinung nach entsprechende Beispiele?
أعتقد أن المجتمع، بما في ذلك شباب اليوم، الذين بدأوا في استخدام SNS فقط للراحة دون معرفة المخاطر التي ينطوي عليها استخدامها، قد ولّد قطيعًا يتفاعل فورًا مع المعلومات الخاطئة ويُجبر على الرقص حولها. بمعنى ما، قد تكون هذه بداية عصر نقل المعلومات. لسوء الحظ، ليس من السهل إيقافه، وإذا لم ندرس على الفور التدابير الفعالة لمنع هذا من أن يصبح سببًا لصراعات مختلفة، فسيكون قد فات الأوان.
今の若者も含めて、SNSの利用でのリスクも知らずに便利さだけで使い始めた社会が虚偽情報に直ぐに反応して踊らされる群れを産み出したと思う。ある意味、情報でのデビルの時代の始まりかもしれない。残念ながらそれを阻止する事は簡単ではないし、これが色々な紛争の一因にならない為にはどのような対策が有効かを至急世界中で研究せねば手遅れになると思う。
شكرًا لك على مساهمتك - كيف سيكون رد فعلك على هذا كمجتمع؟ هناك مسؤولية فردية، ولكن هناك أيضًا جوانب لكيفية قيام الدولة أو المجتمع المدني باتخاذ إجراءات من أجل التعليم و/أو التنظيم.
Vielen Dank für Ihren Beitrag - wie würde man denn darauf reagieren als Gesellschaft? Es gibt ja eine individuelle Verantwortung, aber auch Aspekte, wie ein Staat oder die Zivilgesellschaft für Aufklärung und/oder Regulierung aktiv werden kann.
أوافق تمامًا: في المستقبل سنصوت أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي! إنه خطر وجودي لديمقراطية معقولة ومستنيرة بشكل صحيح.
Pienamente d'accordo: in futuro si voterà vieppiù di pancia-social! È un pericolo esiziale per la democrazia assennata e correttamente informata.
خطير للغاية.
هناك معلومات مخصصة لأولئك الذين يدفعون مقابل الحبر أكثر من أولئك الذين يشترون الصحيفة.
في ديمقراطية مباشرة مثل سويسرا، يكون الأمر أكثر خطورة، لأنه ربما لا يملك الناخب الوقت لاختباره.
Muy peligrosa.
Existe informacion dedica mas a quien le paga la tinta, que a quien compra el periódico.
En una democracia directa como la Suiza, es aun mas peligrosa, pq quizás el votante no tiene tiempo de contrastarla.
مرحبا
في الواقع، المعلومات المضللة في البيانات هي حالة من الفوضى والناس يميلون إلى تصديق ما يخبروننا به إذا فكرنا بدماغنا.
تحيي
Hola
Efectivamente la desinformacion de los datos es el caos y las personas somos propensas a creer lo que nos dicen si pensar con nuestro propio cerebro.
Saludos
إذا كنت تقصد توزيع المعلومات المضللة أو الأخبار المزيفة عبر الإنترنت والتي يمكن أن تؤثر بدورها على مجتمع الديمقراطية المباشرة، فمن الواضح أن الإجابة هي نعم.
إن التضليل الإعلامي أو الإقناع المتعمد للناخبين ليس بالأمر الجديد في سويسرا. الشيء الجديد الوحيد هو الانتشار السريع للأخبار عبر الإنترنت من خلال مقاطع الفيديو أو التعليقات سريعة الانتشار والتي يمكن أن تؤدي إلى التصويت بسرعة وفجأة. لذلك من الضروري أن يكون هناك نوع من آلية الفحص أو الفحص الذاتي (مثل X.com حيث يقوم المستخدمون بالتحقق الذاتي ونشر الملاحظات لمواجهة مشاركات المطالبة) يجب أن تتطور. ليست مهمة سهلة.
If you mean online distribution of misinformation or fake news which can then in turn influence a society of direct democracy, then the answer is obviously YES.
Misinformation or deliberate persuasion of voters are not new in Switzerland. The only new thing is the rapid fire of news online with viral videos or comments which can turn a vote quickly and suddenly. Therefore it is vital that there must be some sort of checking or self-checking mechanism (like X.com where users self check and posts notes to counter claim posts) must evolve. No easy task.
شكرا جزيلا على رسالتك!
في الواقع، لم تصبح المعلومات المضللة مجرد موضوع ساخن منذ وسائل التواصل الاجتماعي.
هل هناك أيضًا ردود فعل على أن المجتمع يمكن أن يعارض ذلك؟ تعمل وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار على تغيير نهجها - X.com هي مثال جيد - لذلك من غير الواضح مدى استدامة مثل هذه الخطط للشركات الفردية.
Vielen Dank für Ihre Nachricht!
Tatsächlich ist es so, dass Desinformation nicht erst seit den Sozialen Medien zu einem präsenten Thema wird.
Gibt es denn auch Reaktionen, die eine Gesellschaft dem Entgegenstellen kann? Soziale Medien ändern ihr Vorgehen ja dauernd - X.com ist da ein gutes Beispiel - entsprechend ist unklar, wie nachhaltig solche Pläne einzelner Unternehmen sind.
هناك أنواع مختلفة من المعلومات المضللة: مباشرة من قبل الحكومات وغير مباشرة من خلال الانتشار المتكرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كلاهما يحتاج إلى معالجة.
بالنسبة للرعاية الحكومية: يحتاج الصحفيون إلى القيام بعمل أفضل بكثير. مثال جيد: غزو أوكرانيا. لم تنظر أي وسيلة إخبارية رئيسية في تاريخ التوسع المتكرر لحلف الناتو وعدم الاستماع إلى المخاوف الروسية. أو خذ فيروس كورونا، فلا يوجد حتى الآن أي ضغط لإجراء تحقيق كامل.
بالنسبة لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تخضع للمساءلة - يجب النظر في قوانين الملاحقة والحظر والحظر لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
there are different types of disinformation: direct by govts, indirect by the repeated spreading via social media.
both need to be tackled.
For state sponsored: journalists need to do a much better job. Good example: Ukraine invasaion. Not one major news outlet looked into the history of repeated nato expansion and lack of listening to russian concerns. or take covid, still no push for a full investigation.
For social media companies need to be held accountable - laws for prosecuting and blocking and block for under 16 snould be considered.
شكرا جزيلا على رسالتك. لا أتفق معك، فقد تعامل الصحفيون بالتأكيد مع هذه الموضوعات - وقاموا بالإبلاغ عنها بطريقة مختلفة. لكنني بالكاد سأقنعك هناك.
Vielen Dank für Ihre Nachricht. Ich würde Ihnen widersprechen, Journalist:innen haben sich sehr wohl mit diesen Themen befasst - und differenziert darüber berichtet. Aber da werde ich Sie wohl kaum überzeugen.
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