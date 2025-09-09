ديموقراطيون ينشرون رسالة يفترض أنّ ترامب أرسلها لإبستين

نشر مشرّعون ديموقراطيون في واشنطن الإثنين رسالة يُفترض أنّ دونالد ترامب أرسلها في العام 2003 إلى رجل الأعمال جيفري إبستين لمناسبة عيد ميلاده الخمسين، وذلك بعدما نفى الرئيس الأميركي وجودها في تموز/يوليو، في خضم الجدل بشأن علاقته بمتهم بالاتجار الجنسي.

والرسالة التي نشرها أعضاء ديموقراطيون في لجنة في مجلس النواب على منصات التواصل الاجتماعي تحمل توقيع ترامب وتتضمن رسما لامرأة عارية وتتحدث عن “سرّ” مشترك بين الملياردير ورجل الأعمال الراحل المتّهم بارتكاب جرائم جنسية وباستغلال قاصرات جنسيا.

ونفى البيت الأبيض مجددا أن يكون الرئيس الأميركي قد وقّع الرسالة.

وجاء في منشور للمتحدثة باسمه كارولاين ليفيت على إكس “كما قلت دوما، من الواضح جدا أن الرئيس ترامب لم يرسم هذه الصورة، ولم يوقّعها”، منددة بـ”المعلومات الكاذبة التي تهدف إلى تأجيج المؤامرة الديموقراطية” بشأن العلاقة بين ترامب وإبستين.

وإبستين خبير مالي متموّل كانت لديه علاقات على أعلى مستوى حول العالم، لكن في العام 2019 عُثر عليه ميتا في زنزانته قبل محاكمته بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات كان يتم استدراجهن لتقديم جلسات تدليك جنسي.

وينفي ترامب الذي يعد من قدامى أصدقاء إبستين، أن يكون قد ارتكب أي مخالفة. ورفع دعوى قضائية ضدّ صحيفة وول ستريت جورنال وروبرت مردوك مالك المجموعة الإعلامية، مطالبا بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بعد نشر تقرير في تموز/يوليو يفيد بوجود الرسالة التي يؤكد أنه لم يبعثها.

وأشعلت قضية إبستين الجدل مجددا في الولايات المتحدة، بعدما أعلنت إدارة ترامب مطلع تموز/يوليو أنّها لم تكتشف أي دليل جديد يبرّر نشر وثائق إضافية تتعلّق فيها أو فتح تحقيق جديد بشأنها.

كذلك، أدت وفاة جيفري إبستين إلى تأجيج الكثير من نظريات المؤامرة التي تقول إنّه قتل لمنع الكشف عن معلومات محرجة تتعلق بمجموعة من الشخصيات البارزة.

ووفق صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت أول من كشف عن وجود الرسالة، فقد أرسلها ورثة جيفري إبستين إلى لجنة في الكونغرس طالبتهم بالحصول على عدد كبير من الوثائق المتعلّقة بالقضية.

– “سر رائع” –

ويحمل نص الرسالة تبادلا متخيلا بين دونالد ترامب وجيفري إبستين، حيث يقول الأول “لدينا بعض الأشياء المشتركة، جيفري”.

وانتهت الرسالة بعبارة “عيد ميلاد سعيد، وليكن كل يوم سرا رائعا جديدا”، وجاء التوقيع أسفل خصر المرأة بحيث بدا كأنه شعر العانة.

وأظهرت وثيقة أخرى كان الديموقراطيون نشروها على منصة إكس، صورة لجيفري إبستين مع أشخاص يحملون شيكا ضخما بقيمة 22500 دولار عليه اسم دونالد ترامب. وأشار النص المرفق إلى “بيع” امرأة “+منخفضة القيمة تماما+ إلى دونالد ترامب”.

وكان ترامب تعهّد طوال أشهر الكشف عن تطوّرات مدوّية في قضية إبستين، غير أنّ هذه المسألة باتت موضع سخط لدى الأميركيين بعدما أعلنت وزارة العدل أنها لم تتوصّل إلى أيّ عنصر جديد من شأنه تبرير نشر مستندات إضافية.

ويكثّف الرئيس الأميركي المبادرات لإخماد الجدل المشتعل بشأن قضيّة إبستين والذي عمّ حتى قاعدته الانتخابية.

وحض المشرّعون الديموقراطيون الذين نشروا الرسالة الإثنين، الرئيس الجمهوري على تسليط الضوء على المسألة.

وقالوا في نص مرفق بصورة للرسالة عبر إكس “ترامب تحدث عن +السر الرائع+. ما الذي يخفيه؟ أنشر الوثائق”.

ومثل البيت الأبيض، شكّك المذيع المحافظ تشارلي كيرك، في صحة الرسالة وقال على إكس “هل يبدو هذا توقيع الرئيس الحقيقي؟ لا أظن ذلك إطلاقا”، معتبرا أنّه “مزوّر”.

