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رؤساء وكالات بالأمم المتحدة يدعون لتجديد عاجل لوقف إطلاق النار في غزة

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جنيف (رويترز) – دعا رؤساء ست وكالات تابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين إلى تجديد عاجل لوقف إطلاق النار في غزة محذرين من نقص حاد في المساعدات وارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ استئناف القتال في 18 مارس آذار.

ولم تدخل أي إمدادات إغاثية جديدة إلى القطاع بعد أن منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات في الثاني من مارس آذار، مع تعثر المحادثات بشأن المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وجاء في البيان الذي شارك في توقيعه رؤساء ست وكالات تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأغذية العالمي، أن “أكثر من 2.1 مليون شخص يتعرضون للحصار والقصف والجوع مرة أخرى بينما تتراكم إمدادات الغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها من المعدات الحيوية عند نقاط العبور”.

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