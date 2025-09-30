رئيسة المفوضية الأوروبية ترحب باقتراح ترامب للسلام في غزة

reuters_tickers

1دقيقة

بروكسل (رويترز) – رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الثلاثاء بمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الذي يهدف لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ قرابة عامين.

وكتبت في منشور على موقع إكس “أرحب بالتزام الرئيس… دونالد ترامب بإنهاء الحرب في غزة. أشجع جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة الآن. الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للمساهمة”.

وأضافت “يجب أن تنتهي الأعمال القتالية مع تقديم الإغاثة الإنسانية الفورية لسكان غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)