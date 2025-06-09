رئيسة المكسيك تتوقع عقد اجتماع مع ترامب أثناء قمة مجموعة السبع

afp_tickers

2دقائق

رجّحت الرئيسية المكسيكية كلاوديا شينباوم الاثنين إجراء محادثات مع نظيرها الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع المرتقبة في كندا هذا الشهر.

ورغم أن المكسيك ليست عضوا في المجموعة التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلا أن شينباوم تلقت دعوة من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لحضور القمة.

ولدى سؤالها في مؤتمر صحافي عن إمكانية الاجتماع بترامب أثناء القمة التي تجري من 15 حتى 17 حزيران/يونيو، ردّت شينباوم بالقول “الأمر مرجّح جدا”.

سيكون الاجتماع أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ توليا السلطة علما بأنهما أجريا عدة اتصالات هاتفية.

تسعى شينباوم للتوصل إلى اتفاق مع ترامب يلغي بموجبه الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من المكسيك، لا سيما السيارات والصلب والألومنيوم، في إطار حربه التجارية العالمية.

ورغم التوتر الذي طغى على العلاقة أحيانا كثيرة على خلفية التجارة والهجرة وتهريب المخدرات، إلا أن الرئيسة اليسارية أقامت علاقات جيدة مع ترامب الذي وصفها بأنها “امرأة رائعة”.

يعد الاقتصاد المكسيكي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، من بين الأكثر هشاشة في مواجهة رسوم ترامب نظرا إلى العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.

في الوقت ذاته، استفادت المكسيك من إعفاء جمركي بفضل اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة يشمل كندا أيضا.

اي-در/لين/ص ك