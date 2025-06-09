The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

رئيسة المكسيك تتوقع عقد اجتماع مع ترامب أثناء قمة مجموعة السبع

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رجّحت الرئيسية المكسيكية كلاوديا شينباوم الاثنين إجراء محادثات مع نظيرها الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع المرتقبة في كندا هذا الشهر.

ورغم أن المكسيك ليست عضوا في المجموعة التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلا أن شينباوم تلقت دعوة من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لحضور القمة.

ولدى سؤالها في مؤتمر صحافي عن إمكانية الاجتماع بترامب أثناء القمة التي تجري من 15 حتى 17 حزيران/يونيو، ردّت شينباوم بالقول “الأمر مرجّح جدا”.

سيكون الاجتماع أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ توليا السلطة علما بأنهما أجريا عدة اتصالات هاتفية.

تسعى شينباوم للتوصل إلى اتفاق مع ترامب يلغي بموجبه الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من المكسيك، لا سيما السيارات والصلب والألومنيوم، في إطار حربه التجارية العالمية.

ورغم التوتر الذي طغى على العلاقة أحيانا كثيرة على خلفية التجارة والهجرة وتهريب المخدرات، إلا أن الرئيسة اليسارية أقامت علاقات جيدة مع ترامب الذي وصفها بأنها “امرأة رائعة”.

يعد الاقتصاد المكسيكي، وهو ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، من بين الأكثر هشاشة في مواجهة رسوم ترامب نظرا إلى العلاقات التجارية الوثيقة بين البلدين.

في الوقت ذاته، استفادت المكسيك من إعفاء جمركي بفضل اتفاق ثلاثي للتجارة الحرة يشمل كندا أيضا.

اي-در/لين/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
28 إعجاب
52 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية