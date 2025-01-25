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رئيسة مولدافيا في كييف لبحث الطاقة والأمن

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زارت رئيسة مولدافيا مايا ساندو كييف السبت لعقد محادثات مع نظيرها الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ظل ارتفاع منسوب التوتر في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا في بلادها.

وشهدت المنطقة التي تعد نصف مليون نسمة انقطاعات في التدفئة والمياه الساخنة والكهرباء منذ مطلع العام بسبب انقضاء مهلة عقد بين كييف وموسكو كان يسمح للغاز الروسي بالوصول إلى المنطقة.

وكتبت ساندو على منصة “إكس” لدى وصولها إلى العاصمة الأوكرانية “سنبحث الأمن والطاقة والبنى التحتية والتجارة والدعم المتبادل على مسار الاتحاد الأوروبي”.

وخرجت تظاهرة في ترانسنيستريا الجمعة لدعوة مولدافيا بتسهيل مرور الغاز الروسي ووضع حد لأزمة الطاقة، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

كانت ترانسنيستريا تحصل على الغاز من روسيا عبر خط أنابيب يمر في أوكرانيا ومولدافيا.

ورفضت كييف تجديد عقد نقل الغاز الذي انقضت مهلته في الأول من كانون الثاني/يناير، منهية فجأة إمدادات الغاز الروسي إلى ترانسنيستريا التي أعلنت حال الطوارئ.

ولم تشهد بقية مناطق مولدافيا انقطاعات للغاز بفضل واردات الغاز والكهرباء من رومانيا المجاورة.

ومع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع تقريبا، تخشى مولدافيا من إمكان اتساع رقعة النزاع ليشمل أراضيها إذا حاولت روسيا زعزعة الأمن في ترانسنيستريا.

وفي مقابلة مع فرانس برس، اتهم رئيس الوزراء المولدافي دورين ريسيان الأربعاء موسكو بالسعي لإثارة “عدم الاستقرار” في مولدافيا.

وأشار إلى أنه لا يمكن حل الأزمة إلا إذا انسحبت القوات الروسية المتمركزة في ترانسنيستريا منذ الحرب على مولدافيا عام 1992.

بور-فف/لين/الح

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