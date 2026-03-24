رئيس ألمانيا: الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تنتهك القانون الدولي

تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

تحدث الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الثلاثاء عن “خلاف عميق” مع الولايات المتحدة، ووصف الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنها “انتهاك للقانون الدولي”. 

وفي تصريحات غير معتادة في حدتها، قال الرئيس الألماني إنه كما أن الوضع لن يعود إلى ما كان عليه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، “لن يكون هناك عودة إلى ما قبل 20 كانون الثاني/يناير 2025″، عندما عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. 

وأضاف، خلال فعالية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس وزارة الخارجية الألمانية “الخلاف عميق للغاية، وقد فُقدت الثقة في السياسة الأميركية، ليس فقط بين حلفائنا، بل في جميع أنحاء العالم”. 

ورغم أن منصب شتاينماير فخري إلى حد كبير، إلا أن لكلماته وزنا كبيرا في ألمانيا التي لم تُدن الحرب على إيران رسميا. 

وقال شتاينماير، وزير الخارجية السابق “لا تصبح سياستنا الخارجية أكثر إقناعا لمجرد أننا لا نعتبر انتهاك القانون الدولي انتهاكا له”. 

وأكد أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران كانت، “في رأيي، انتهاكا للقانون الدولي … لا شك، على أي حال، في أن مبرر الهجوم الوشيك على الولايات المتحدة لا أساس له من الصحة”.

انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشدة القيادة الإيرانية وأيّد العديد من الأهداف الرئيسية للحرب الأميركية الإسرائيلية، لكنه قال إنه لو تم التشاور مع برلين مسبقا، “لكانت نصحت بعدم شنّ الحرب”. 

– “وكر اللصوص” – 

وصف شتاينماير الحرب بأنها “خطأ سياسي كارثي” و”حرب غير ضرورية، كان من الممكن تجنبها”.

وقال “الواقعية تعني أن نكون عمليين في تعاملنا مع هذه الإدارة الأميركية، وأن نركز على مصالحنا الأساسية… لكن الواقعية تعني أيضا ألا نتنازل عن مبادئنا”. 

وأضاف أن لدى “الحكومة الأميركية رؤية عالمية مختلفة عن رؤيتنا، رؤية لا تُراعي القواعد الراسخة، ولا الشراكة، ولا الثقة التي بُنيت بشق الأنفس. لا يمكننا تغيير ذلك، بل علينا التعامل معه. لكن هذه هي قناعتي: ليس لدينا أي سبب يدفعنا إلى تبني هذه النظرة للعالم”.

هاجم فولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، تصريحات شتاينماير ووصفها بأنها “غير لائقة على الإطلاق”.

وقال إن النظام الإيراني “يهدد إسرائيل ويشن حربا على وجودها منذ سنوات”، متهما شتاينماير “بالتغاضي عن هذه المخاطر”. 

هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها الرئيس الألماني الولايات المتحدة. ففي كانون الثاني/يناير، بعد وقت قصير من التدخل واعتقال الرئيس في فنزويلا، تحدث شتاينماير عن “انهيار القيم” في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه لا ينبغي السماح للعالم بأن يتحول إلى “وكر للصوص”.

فك/ص ك/لين

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

