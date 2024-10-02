رئيس إيران يزور قطر ويستهدف حشد معارضة ضد “جرائم” إسرائيل

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دبي (رويترز) – وصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى قطر يوم الأربعاء لإجراء محادثات ثنائية ولحضور قمة قال إنه يأمل خلالها الاستعانة بمساعدة دول آسيا في منع ما وصفها بأنها “جرائم إسرائيلية” في الشرق الأوسط.

واستهل بزشكيان أولى رحلاته إلى قطر بعد تولي الرئاسة بانتقاد إسرائيل بسبب مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتُنحي إيران باللائمة على إسرائيل في اغتيال هنية في 31 يوليو تموز. ولم تعلن إسرائيل أو تنكر مسؤوليتها عن مقتل هنية.

ومنذ ذلك الحين، اغتالت إسرائيل حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، وأرسلت قوات إلى جنوب لبنان فيما وصفتها بأنها عملية محدودة. وردت إيران بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء.

ونقلت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية عن بزشكيان قوله عند وصوله إلى قطر “نريد أيضا الأمن والسلام. إسرائيل هي التي اغتالت هنية في طهران”.

وأضاف “قال الأوروبيون والولايات المتحدة إننا إذا لم نتحرك، فسيكون هناك سلام في غزة في غضون أسبوع. انتظرناهم لننعم بالسلام، لكنهم زادوا من عمليات القتل”.

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل سترد على هجوم إيران الصاروخي. وتواجه إسرائيل صراعات ضد حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بزشكيان قوله عند توجهه إلى قطر “إذا لم يوقف النظام الصهيوني (إسرائيل) جرائمه، فسيواجه ردود فعل أشد قسوة”.

وقال بزشكيان للتلفزيون الرسمي إن الهدف الأول في الدوحة هو بحث العلاقات الثنائية وتوقيع اتفاقيات مع الحكومة القطرية. وسيحضر بزشكيان أيضا قمة حوار التعاون الآسيوي.

وأضاف بزشكيان “الهدف الثاني هو بحث الكيفية التي يمكن بها للدول الآسيوية منع الجرائم الإسرائيلية في المنطقة… ومنع الأعداء من إثارة الضجيج في الشرق الأوسط”.

وقطر واحدة من الوسطاء الذين يعملون على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن المحادثات متوقفة.