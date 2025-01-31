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رئيس الإمارات ونائباه يهنئون أحمد الشرع برئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى أحمد الشرع  بمناسبة توليه الرئاسة في المرحلة الانتقالية في سوريا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، ذلك بعد نحو شهرين من الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وأشارت الوكالة في وقت متأخر من مساء الخميس إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “الرئيس الشرع”.

وكانت الإدارة السورية الجديدة أعلنت الأربعاء تعيين الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ضمن سلسلة قرارات واسعة تضمنت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

هت/دص

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