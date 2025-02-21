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رئيس الإمارات يزور إيطاليا الاثنين

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يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإثنين زيارة دولة إلى إيطاليا، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الجمعة.

وأشارت “وام” إلى أن رئيس الإمارات سيبحث مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني “مختلف جوانب التعاون خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي”.

وأضافت أن الزيارة ستتضمن أيضا مباحثات في شأن “المجالات الثقافية، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا”.

بور/كام

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