رئيس الإمارات يهنئ سلطان عمان بذكرى توليه الحكم

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى سلطان عمان هيثم بن طارق لمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في السلطنة، بحسب ما أفادت وكالة أنبار الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

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