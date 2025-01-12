رئيس الإمارات يهنئ عون بانتخابه ويعلن اعتزامه إعادة فتح سفارة بلاده في لبنان

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أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا بنظيره اللبناني جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية، لافتا إلى عزمه إعادة فتح سفارة بلاده في بيروت.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) في بيان إن الرئيس الإماراتي أعرب لعون عن “تطلعه إلى العمل معا بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”، مؤكدا “دعم الإمارات كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره”.

وانتُخب عون (61 عاما) الخميس رئيسا للبلاد، بدعم خارجي من دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة والسعودية التي عادت مؤخرا الى المشهد السياسي في لبنان بعد انكفاء طويل.

وأضافت “وام” أن الجانبين اتفقا “على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت”.

وكانت الإمارات، على غرار دول خليجية عدة، قرّرت سحب دبلوماسيها من لبنان في تشرين الأول/أكتوبر 2021 “تضامنا” مع السعودية على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني حينها جورج قرداحي بشأن حرب اليمن حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا.

في المقابل، عبّر الرئيس اللبناني، وفق البيان نفسه، عن حرصه “على مواصلة ترسيخ علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة”، مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان على مختلف المستويات.

بور/