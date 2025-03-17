رئيس الإمارات يهنئ نظيره الإيرلندي لمناسبة اليوم الوطني

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى نظره الإيرلندي مايكل دي هيغينز لمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأرسل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى هيغينز، وأخريين إلى رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن.

بور