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رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس موريشيوس بذكرى استقلال بلاده

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى  دارامبير غوكول رئيس جمهورية موريشيوس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأربعاء.

وأشارت الوكالة إلى أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس موريشيوس دارامبير غوكول ورئيس وزراءه نافينشاندرا رامغولام.

هت/كام

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