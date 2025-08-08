رئيس المجلس الأوروبي: خطة إسرائيل بشأن غزة ستؤثر على علاقاتنا معها

بروكسل (رويترز) – قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الجمعة إن قرار إسرائيل الاستيلاء على مدينة غزة “لا بد أن تكون له عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”، مضيفا أن المجلس سيقيم هذا القرار وأنه حث الحكومة الإسرائيلية على معاودة النظر فيه.

وأضاف كوستا، الذي يرأس المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في بيان على إكس “هذا القرار لا ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الممثل الأعلى في 19 يوليو فحسب، بل يقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”.

