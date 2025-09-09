رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يندد بالضربات الإسرائيلية على قطر

reuters_tickers

1دقيقة

لندن (رويترز) – ندد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء بالضربات الإسرائيلية على قطر التي استهدفت قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قائلا إنها تُنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.

وقال في منشور على منصة إكس “أندد بالضربات الإسرائيلية على الدوحة، والتي تنتهك سيادة قطر وتُنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة”.

وأضاف “يجب أن تكون الأولوية لوقف إطلاق النار على الفور، والإفراج عن الرهائن، وزيادة هائلة في المساعدات إلى غزة. هذا هو الحل الوحيد لتحقيق سلام دائم”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)