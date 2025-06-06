رئيس الوزراء الهندي يفتتح خطا استراتيجيا للسكك الحديد في كشمير

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قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة بأول زيارة لكشمير منذ النزاع مع باكستان الشهر الماضي حيث افتتح خطا استراتيجيا للسكك الحديد في المنطقة المتنازع عليها التي وصفها بـ”درة تاج الهند”.

أطلق مودي سلسلة مشاريع بمليارات الدولارات للمنطقة المقسّمة ذات الغالبية المسلمة والتي كانت محور نزاع مرير بين الهند وباكستان منذ استقلتا عن الحكم البريطاني عام 1947.

خاضت الهند والباكستان نزاعا استمر أربعة أيام الشهر الماضي واعتُبر أسوأ مواجهة بينهما منذ تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من أيار/مايو.

وقال رئيس الوزراء القومي أمام الحشود بعد شهر على تنفيذ الهند ضربات استهدفت جارتها عقب هجوم على سياح في كشمير “لن تنسى باكستان إطلاقا.. هزيمتها المذلة”.

وأضاف بعدما سار على جسر شيناب الرابط بين جبلين للإعلان رسميا عن انطلاق حركة القطارات “يعد حدث اليوم مهرجانا كبيرا للتعبير عن وحدة الهند وعزمها الثابت”.

وتابع “إنه رمز واحتفاء بصعود الهند”.

وتفيد نيودلهي بأن شيناب البالغ طوله 1315 مترا والممتد فوق نهر هو “أعلى جسر قوسي للسكك الحديد في العالم”. ورغم وجود جسور أعلى منه للسيارات وخطوط الأنابيب، إلا أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية تؤكد أن شيناب يتجاوز في علوه جسر السكك الحديد السابق الأعلى “ناجيهي” في الصين.

ووصفه مودي بأنه “تحفة معمارية فريدة” مشيرا إلى أنه “سيحسّن الربط” عبر توفير أول خط سكك حديد من سهول الهند إلى كشمير الجبلية.

ويتوقع أن يخفض خط السكك الحديد إلى النصف مدة السفر بين بلدة كاترا في منطقة جامو ذات الغالبية الهندوسية ومدينة سريناغار الرئيسية في كشمير ذات الغالبية المسلمة، إلى حوالى ثلاث ساعات.

ومن شأن الطريق الجديد أن يسهّل حركة الناس والسلع والقوات علما بأن الطريق الوحيد سابقا كان عبر طرق جبلية وعرة وبالجو.

وقتل أكثر من 70 شخصا بضربات صاروخية وبالمسيرات والمدفعية خلال نزاع الشهر الماضي.

واندلعت المواجهات بعد هجوم في 22 نيسان/أبريل استهدف مدنيين في الشطر الهندي لكشمير اتّهمت نيودلهي باكستان بدعمه، وهي تهمة نفتها إسلام أباد.

وتخوض جماعات متمردة في الشطر الهندي لكشمير تمرّدا منذ 35 عاما مطالبة باستقلال المنطقة أو ضمها إلى باكستان.

وأعلن مودي عن مساعدات حكومية مالية جديدة للعائلات التي قتل أقارب لها أو تضررت منازلها أثناء النزاع القصير، خصوصا في القصف على طول الحدود حيث تتخذ إجراءات عسكرية مشددة مع باكستان والمعروفة بـ”خط السيطرة”. وقال إن “مشاكلهم هي مشاكلنا”.

بب/لين/ب ق