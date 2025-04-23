رئيس الوزراء الياباني يبدأ الأحد زيارة إلى فيتنام والفيليبين

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أعلنت الحكومة اليابانية الأربعاء أنّ رئيسها شيغيرو إيشيبا سيبدأ الأحد زيارة إلى فيتنام والفيليبين تندرج في إطار مساعيه لتعزيز علاقات بلاده التجارية مع جيرانها بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتأتي زيارة إيشيبا بعد جولة قام بها الرئيس الصيني شي جينبينغ في جنوب شرق آسيا حيث تسعى بكين إلى ترسيخ مكانتها كبديل للولايات المتحدة جدير بالثقة.

والأربعاء، قال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي للصحافيين إنّ “تعزيز العلاقات مع جنوب شرق آسيا، مركز النمو العالمي وصاحب الموقع الاستراتيجي، هو من أهم أولويات الدبلوماسية اليابانية”.

وأضاف أنّ “العلاقات مع فيتنام والفيليبين ذات أهمية خاصة، حيث يتجاوز عدد سكانهما 100 مليون نسمة، ويواصلان نموهما الاقتصادي القوي”.

وأوضح أنّ اليابان “ترغب في اغتنام هذه الفرصة لتعزيز علاقاتنا الشخصية مع القادة الفيتناميين… والرئيس الفيليبيني ماركوس”.

وفي مانيلا، قالت الحكومة في بيان إنّ إيشيبا سيزور الفيليبين يومي 29 و30 نيسان/أبريل.

وأضاف البيان أنّ “اجتماع الرئيس ماركوس مع رئيس الوزراء إيشيبا سيهدف إلى تعميق وتحسين التعاون الاقتصادي والتنموي، والتواصل السياسي والدفاعي، والتبادلات بين الشعبين”.

وعلى الرّغم من أنّ اليابان هي أكبر مستثمر في الولايات المتّحدة، إلا أنها لا تزال تعاني من الرسوم الباهظة التي فرضها ترامب على صارداتها إلى بلاده من السيارات والصلب والألمنيوم.

وتخضع اليابان أيضا لضريبة إضافية شاملة بنسبة 10% فرضها ترامب على معظم شركاء بلاده التجاريين بينما جمّد الرئيس الأميركي رسوما تجارية “تبادلية” بنسبة 24% فرضها على الحليف الاقتصادي والاستراتيجي لبلاده.

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