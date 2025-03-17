رئيس لبنان يأمر الجيش بالرد على مصادر النيران من الحدود مع سوريا

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القاهرة (رويترز) – قال مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الاثنين إن الرئيس أمر الجيش بالرد على مصادر إطلاق النيران من الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا.

وأضاف عون في بيان “ما يحصل على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر، ولن نقبل باستمراره. وقد أعطيت توجيهاتي للجيش اللبناني بالرد على مصادر النيران”.

جاء ذلك عقب تبادل إطلاق النار بين قوات سورية وجنود لبنانيين وجماعات مسلحة في شمال شرق لبنان منذ ليلة يوم الأحد وحتى يوم الاثنين.