رئيس وزراء الهند يزور إسرائيل مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

من ألكسندر كورنويل

القدس 25 فبراير شباط (رويترز) – يصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل اليوم الأربعاء في زيارة تستغرق يومين ويعتبرها الطرفان فرصة لتوطيد العلاقات، في ظل تصاعد المخاوف في المنطقة من خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وأصبح مودي، وهو قومي هندوسي، أول رئيس وزراء في تاريخ الهند يزور إسرائيل في عام 2017 حين قام هو ورئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو بنزهة وهما حفاة القدمين على شاطئ في مدينة حيفا الساحلية بشمال إسرائيل.

ولا يزال المسؤولان في السلطة بعد مرور ما يقرب من تسع سنوات، ويصف كل منهما الآخر بأنه صديق. ومن المتوقع أن يجريا محادثات حول الذكاء الاصطناعي والدفاع في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى زيادة صادراتها العسكرية.

وقال مسؤول في الحكومة الإسرائيلية إن الزيارة “ستمهد الطريق لشراكات وتعاون جديد في عدد من المجالات”. وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن العلاقات الثنائية على وشك أن تشهد تطورا كبيرا.

ومن المتوقع أن يلقي مودي كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي ويضع إكليلا من الزهور عند ياد فاشيم، النصب التذكاري الرسمي للمحرقة النازية في إسرائيل.

* حشد عسكري أمريكي بالقرب من إيران

تأتي زيارة مودي في الوقت الذي تنشر فيه الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من السواحل الإيرانية قبل شن ضربات محتملة عليها، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين بشأن برنامج طهران النووي. ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية أيضا حاملة طائرات في البحر المتوسط، في الطريق إلى ساحل إسرائيل.

وقد يؤدي أي هجوم أمريكي على إيران إلى قيامها بالرد واستهداف إسرائيل والمنشآت العسكرية الأمريكية في دول الخليج حيث يعيش ويعمل ملايين الهنود ويرسلون تحويلات مالية بمليارات الدولارات إلى وطنهم كل عام.

وقال كابير تانيجا من مؤسسة أوبزيرفر ريسيرتش فاونديشن البحثية الهندية إن نيودلهي لا تريد صراعا في المنطقة.

وأضاف “أنا متأكد من أن مثل هذه الرسائل وصلت في الماضي وستنقل خلال هذه الزيارة أيضا”.

وذكر المسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية أنه من المرجح أن تجرى مناقشات ذات “بعد إقليمي” خلال الزيارة.

ووصف نتنياهو الهند، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع، بأنها جزء من “محور” مستقبلي لدول لديها تفكير مماثل وتتفق في الرأي بشأن مواجهة “المحور الشيعي المتطرف” و”المحور السني المتطرف الناشئ”. ونظام الحكم في إيران ديني شيعي.

وقال نتنياهو “يمكن أن يثمر تعاوننا عن نتائج عظيمة، وبالطبع يضمن صلابتنا ومستقبلنا”.

وأضاف تانيجا أن الهند ستتردد في الانضمام إلى أي تحالف رسمي بالنظر لتاريخها من عدم الانحياز في الشؤون الدولية، رغم اهتمامها بشراء معدات عسكرية إسرائيلية.

