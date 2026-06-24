رئيس وزراء قطر يزور عُمان تمهيدا لمحادثات إقليمية بشأن مضيق هرمز

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لندن/دبي 24 يونيو حزيران (رويترز) – أبلغ دبلوماسي مطلع رويترز بأن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار مسقط اليوم الأربعاء لإجراء محادثات مع سلطنة عُمان بشأن بدء مفاوضات تشمل إيران والعراق ودول الخليج العربية بخصوص مضيق هرمز.

وهذه المناقشات منفصلة عن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية وترتيبات إزالة الألغام. وتوقع الدبلوماسي أن تطالب دول الخليج بإلغاء رسوم العبور، بينما ربما تقترح إيران فرض رسوم بيئية وملاحية وأمنية.

وشهد مضيق هرمز الحيوي اضطرابات كبيرة منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير شباط، مما حد من حركة الملاحة التجارية وأربك أسواق الطاقة العالمية. وكان المضيق مسارا لنحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

وتأتي هذه الخطوة على ما يبدو في إطار تنفيذ بند من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها الأسبوع الماضي وينص على أن تجري إيران محادثات مع عُمان ودول خليجية أخرى والعراق بشأن إدارة الملاحة والخدمات البحرية في المضيق مستقبلا.

وأضاف الدبلوماسي أن باكستان هي الوسيط المقترح لهذه المحادثات.

وفي سياق منفصل، أشار إلى وجود خطط لعقد محادثات مصالحة إقليمية في الرياض بين إيران ودول الخليج العربية، وربما دول إقليمية أخرى.

* عمان تعلن عن مسارات مؤقتة

وكانت عُمان أعلنت في وقت سابق اليوم عن مسارين مؤقتين شمال وجنوب الممر الملاحي الحالي في المضيق لتسهيل المرور الآمن للسفن المغادرة للمنطقة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وبموجب خطة مرحلية وضعتها المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع السلطات العمانية، سيتم تجميع السفن والتواصل معها على نحو فردي لإبلاغها بتعليمات بشأن موعد السماح لها بالمغادرة والمسار الذي ينبغي أن تسلكه.

وقالت عُمان إن مالكي السفن وربابنتها يظلون مسؤولين عن إجراء تقييمات مستقلة للمخاطر قبل الرحلات. وصدرت تعليمات للسفن بإبقاء نظام التعرف الآلي مفعلا أثناء العبور، وإبلاغ مركز الأمن البحري العماني عن أي مخاطر ملاحية.

وقالت السلطنة في بيان إنه لن تفرَض أي رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز، بما يتماشى مع نتائج أحدث جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبدأت إيران وعُمان أمس الثلاثاء مناقشات حول الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في الممر المائي.

(شارك في التغطية محمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد محمود رضا مراد وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومروة غريب)