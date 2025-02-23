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رئيس وزراء مصر يلتقي مع أمير الكويت ويسلمه دعوة القمة العربية

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الكويت (رويترز) – التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الكويت حيث بحثا عددا من القضايا والموضوعات المشتركة لا سيما التعاون الاقتصادي بين البلدين كما تسلم أمير الكويت خلال اللقاء الدعوة لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة الشهر القادم.

وذكر بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري إن مدبولي استعرض خلال اللقاء “أهم جهود الحكومة المصرية في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال ملائمة لجذب استثمارات جديدة، برغم الأعباء التي تفرضها التحديات الإقليمية الراهنة”.

كما عبر مدبولي عن ترحيب مصر بالاستثمارات الكويتية وحرصها على دعم المستثمرين الكويتيين بصورة دائمة وتحفيزهم على الدخول في استثمارات جديدة.

وأفاد البيان بأن أمير الكويت أكد “توافق رؤية البلدين تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم” كما وجه حكومته “بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على زيادة الاستثمارات، بما يعود بالنفع على البلدين”.

وأشار البيان إلى أن الشيخ مشعل رحب بدعوة الرئيس السيسي “معربا عن تطلعه للمشاركة في القمة”.

وكانت من المقرر عقد القمة العربية غير العادية حول تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية في 27 فبراير شباط قبل تأجيلها إلى الرابع من مارس آذار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية لقطات مصورة من لقاء أمير الكويت مع مدبولي كما نقلت لقطات مصورة من مراسم الاستقبال الرسمي التي أقامها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح لنظيره المصري في قصر بيان.

يشمل جدول أعمال زيارة مدبولي إلى الكويت عقد لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

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