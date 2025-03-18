رائدان أميركيان عالقان في محطة الفضاء الدولية يغادران عائدين إلى الأرض

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غادر رائدا الفضاء الأميركيان العالقان منذ أكثر من تسعة أشهر في محطة الفضاء الدولية، المختبر المداري في وقت مبكر من الثلاثاء، وهي المحطة الأخيرة في رحلة عودتهما التي تثير اهتماما واسعا.

وقد غادر بوتش ويلمور وسوني وليامز محطة الفضاء الدولية عند الساعة 05,05 بتوقيت غرينتش عبر المركبة الفضائية “كرو دراغون” التابعة لشركة “سبايس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك، على ما أظهرت مشاهد عرضتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مباشرة على الهواء .

وأوضحت ناسا أنه يفترض أن يهبطا برفقة رائد فضاء أميركي آخر ورائد فضاء روسي قبالة ساحل فلوريدا الثلاثاء قرابة الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينتش.

وكان ويلمور وليامز، وهما رائدا فضاء من ذوي الخبرة في ناسا، قد انطلقا في حزيران/يونيو إلى المحطة الفضائية في مهمة مدتها ثمانية أيام، لكن إقامتهما طالت بسبب أعطال رُصدت في مركبة “ستارلاينر” التي نقلتهما.

وقد فضّلت ناسا إعادة المركبة التي صنّعتها شركة “بوينغ”، فارغة كإجراء احترازي، وإسناد مهمة إعادتهما إلى شركة “سبايس إكس”.

على الرغم من طول مدة إقامتهما في الفضاء، لم يتجاوز بوتش ويلمور وسوني وليامز بعد الرقم القياسي الذي سجله رائد الفضاء الأميركي فرانك روبيو. وأمضى الأخير 371 يوما في محطة الفضاء الدولية عام 2023، بدلا من الأشهر الستة التي كان مخططا لها في البداية، بسبب تسرب سائل تبريد في المركبة الفضائية الروسية التي كان مقررا استخدامها في رحلة العودة.

ولا يزال الروسي فاليري بولياكوف الذي أمضى 437 يوما على التوالي في المحطة الفضائية السابقة “مير” خلال مرحلة 1994-1995، يحمل الرقم القياسي المطلق لأطول إقامة فردية في الفضاء.

شا/رك/غ ر