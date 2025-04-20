رائد فضاء أميركي يعود في يوم عيده السبعين إلى الأرض برفقة زميلين روسيين

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في يوم عيد ميلاده السبعين، عاد رائد الفضاء الأميركي دونالد بيتيت إلى الأرض الأحد مع رائدي الفضاء الروسيين أليكسي أوفشينين وإيفان فاغنر، بعد سبعة أشهر أمضوها في محطة الفضاء الدولية، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وقالت وكالة الفضاء الأميركية “غادر الرواد الثلاثة محطة الفضاء (السبت) الساعة 18,57 (بتوقيت واشنطن، أو 22,57 ت غ) على متن مركبة الفضاء سويوز إم إس-26 قبل أن يهبطوا بسلام بمساعدة مظلة الساعة 21,20 (الساعة 6,20 صباح الأحد بتوقيت كازاخستان) في جنوب شرقي مدينة جيزكازغان”.

ورحبت وكالة ناسا في بيانها بعودة بيتيت “في عيد ميلاده السبعين يوم الأحد 20 نيسان/أبريل”، مما يجعله، وفقا للصحافة الأميركية، أكبر رائد فضاء نشط.

وأكدت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس هبوط مركبة الفضاء “سويوز إم إس-26” في سهوب كازاخستان.

وتُظهر صور نشرتها وكالة ناسا رائدي الفضاء الروسيين من وكالة الفضاء روسكوسموس، أوفشينين وفاغنر، إضافة إلى بيتيت، وهم يبتسمون محاطين بفرق أرضية في كازاخستان.

غادر الرجال الثلاثة الأرض في 11 أيلول/سبتمبر “لقضاء 220 يوما في الفضاء، والدوران حول الأرض 3520 مرة، والسفر لمسافة 93,3 مليون ميل”، أو 150 مليون كيلومتر، وفقا لوكالة الفضاء الأميركية.

خلال الأشهر السبعة التي أمضاها على متن محطة الفضاء الدولية، أجرى دون بيتيت “أبحاثا لتحسين قدرات الطباعة ثلاثية الأبعاد في المدار، وتقنيات معالجة مياه الصرف الصحي، وزراعة النباتات وإدارة الحرائق في الجاذبية الصغرى”، بحسب ناسا.

في 8 نيسان/أبريل، التحمت مركبة الفضاء الروسية سويوز إم إس-27 التي تحمل رائدي الفضاء الروسيين سيرغي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة ناسا جوني كيم، بمحطة الفضاء الدولية لإجراء 50 تجربة علمية في الفضاء، وفقا لوكالة روسكوموس. ومن المقرر أن يعودوا إلى الأرض في التاسع من كانون الأول/ديسمبر.

ويُعدّ الفضاء أحد آخر مجالات التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، بعد أن بلغت العلاقات بينهما أدنى مستوياتها بسبب الصراع في أوكرانيا، قبل وصول دونالد ترامب إلى السلطة وبدئه التقارب مع فلاديمير بوتين.

بعد أكثر من تسعة أشهر من البقاء عالقين على متن محطة الفضاء الدولية، عاد رائدا الفضاء الأميركيان سوني ويليامز وبوتش ويلمور إلى الأرض في 19 آذار/مارس، وذلك عبر مركبة مصنوعة من “سبايس إكس” المملوكة للملياردير وحليف دونالد ترامب، إيلون ماسك.

بور-نر/جك/لين