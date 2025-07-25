ربع الأطفال في عيادات أطباء بلا حدود في غزة يعانون سوء التغذية

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أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة أن ربع أطفال غزة بين سن الستة أشهر والخمس سنوات والنساء الحوامل والمرضعات الذين قصدوا عياداتها للمعاينة الأسبوع الماضي، كانوا يعانون سوء التغذية.

من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة أن حوالى ثلث سكان القطاع “لا يأكلون لأيام”، مشيرا إلى تزايد سوء التغذية بشكل كبير.

وأفاد في بيان ورد وكالة فرانس برس بأن “الأزمة الغذائية في غزة بلغت مستويات من اليأس غير مسبوقة” مؤكدا أن “حوالى شخص من أصل ثلاثة لا يأكل لأيام. سوء التغذية في تزايد حاد حيث أن تسعين ألف امرأة وطفل بحاجة عاجلة إلى العلاج”.

وقالت “مراسلون بلا حدود” في بيان إن “استخدام التجويع كسلاح حرب من جانب السلطات الإسرائيلية في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة… المرضى والعاملون في القطاع الصحي أنفسهم يعانون الجوع”.

– “مجاعة متعمدة” –

وقالت كارولين ويلمن، منسقة المشاريع في عيادة أطباء بلا حدود في مدينة غزة، إن الطاقم الصحي يسجل الآن “25 حالة جديدة من سوء التغذية يوميا”.

ففي هذه العيادة، ازداد عدد المصابين بسوء التغذية أربع مرات منذ 18 أيار/مايو، فيما ازداد معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة ثلاث مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود “هذه مجاعة متعمدة، تسببت بها السلطات الإسرائيلية في إطار حملة الإبادة الجماعية المستمرة. إن تجويع وقتل وإصابة من يحاولون تلقي المساعدات بشكل يائس أمر غير مقبول”.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة إيفون إيكرت لفرانس برس أن طواقم مراسلون بلا حدود في قطاع غزة سجلوا الأسبوع الماضي “حوالى 600 طفل جديد دون الخامسة في برامج مراكز الغذاء العلاجي المتنقلة”.

وفي هذه الأثناء، لفتت المنظمة إلى أن “الهجمات تتواصل على مواقع توزيع المواد الغذائية، حيث تتسبب آلية التوزيع التي ترعاها السلطات الإسرائيلية من خلال مؤسسة غزة الإنسانية، بشكل متكرر بقتل الأشخاص الذين يسعون يائسين للحصول على المساعدة”.

وقال مساعد المنسق الطبي في منظمة أطباء بلا حدود محمد أبو مغيصب إن “عمليات توزيع الأغذية هذه ليست مساعدة إنسانية، إنها جرائم حرب ترتكب في وضح النهار وتحت ستار التعاطف. والذين يقصدون عمليات مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المواد الغذائية يعلمون أن فرصهم في تلقي كيس من الطحين تعادل فرص مغادرتهم برصاصة في الرأس”.

وإلى الذين يصابون في مراكز مؤسسة غزة الإنسانية، عالجت فرق أطباء بلا حدود عشرات الأشخاص الذين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي فيما كانوا ينتظرون مرور شاحنات تنقل الطحين.

وفي 20 تموز/يوليو عالجت فرق أطباء بلا حدود ووزارة الصحة في مستشفى الشيخ رضوان بشمال قطاع غزة 122 شخصا أصيبوا بالرصاص فيما كانوا ينتظرون توزيع الطحين، فيما قضى 46 شخصا قبل وصولهم إلى المستشفى.

وقتل موظف في المنظمة في الثالث من تموز/يوليو في حادث مماثل في خان يونس.

ابا/دص/الح