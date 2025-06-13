ردود فعل عالمية على الضربات الإسرائيلية على إيران

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(رويترز) – شنت إسرائيل في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية ومصانع صواريخ وقادة عسكريين.

وفيما يلي بعض ردود فعل عالمية:

* رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

“نمر بلحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل”.

“قبل لحظات، أطلقت إسرائيل عملية ‘الأسد الصاعد‘، وهي عملية عسكرية محددة الأهداف لدحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل. وستستمر هذه العملية لأيام للقضاء على هذا التهديد”.

* آية الله علي خامنئي الزعيم الأعلى الإيراني:

“أطلق الكيان الصهيوني يده الخبيثة والدموية في جريمة ضد إيران هذا الصباح، وكشف عن طبيعته الخسيسة. بهذا الهجوم، كتب الكيان الصهيوني لنفسه مصيرا مريرا، وسيلقاه بالتأكيد”.

* وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

“اتخذت إسرائيل الليلة إجراء أحادي الجانب ضد إيران. نحن لا نشارك في ضربات ضد إيران وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية في المنطقة.

“دعوني أكون واضحا: يجب ألا تستهدف إيران مصالح الولايات المتحدة أو الأفراد الأمريكيين”.

* المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

“يندد الأمين العام بأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط. يشعر بالقلق بشكل خاص من هجمات إسرائيلية على منشآت نووية في إيران في وقت تعقد فيه محادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي.

“يطلب الأمين العام من كلا الجانبين التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الانزلاق إلى صراع أوسع، وهو وضع لا يمكن للمنطقة تحمله”.

* سلطنة عمان التي تتوسط في محادثات الملف النووي بين إيران والولايات المتحدة

“تعتبر سلطنة عمان هذا العمل تصعيدا خطيرا ومتهورا يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ويمثل سلوكا عدوانيا مرفوضا ومستمرا يقوض أسس الاستقرار في المنطقة”.

وإذ تحمل سلطنة عمان “إسرائيل المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف هذا النهج الخطير، الذي يهدد بإقصاء الحلول الدبلوماسية وتقويض أمن واستقرار المنطقة”.

* السعودية

“تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة التي تمس سيادتها وأمنها وتمثل انتهاكا ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

“وإذ تدين المملكة هذه الاعتداءات الشنيعة، لتؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري”.

* مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي:

“هذا العمل جاء بشكل أحادي الجانب من إسرائيل. لذلك أعتقد أن من الضروري للكثير من الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة العمل فورا على خفض التصعيد”.

* رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:

“أدعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. وأؤكد أن أي عمل عسكري يعرض سلامة وأمن المنشآت النووية للخطر ينذر بعواقب وخيمة على شعب إيران والمنطقة وما هو أبعد من ذلك”.

“أبلغت السلطات المعنية باستعدادي للسفر في أقرب وقت ممكن لتقييم الوضع وضمان السلامة والأمن ومنع الانتشار النووي في إيران”.

* المستشار الألماني فريدريش ميرتس

“ندعو الجانبين إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها”.

* جان نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي:

“ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي”.

“عبرنا مرارا عن قلقنا البالغ إزاء البرنامج النووي الإيراني، لا سيما في أحدث قرار اعتمدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونؤكد مجددا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم”.

* لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية:

“تعارض الصين انتهاك سيادة إيران وأمنها وسلامة أراضيها، وتعارض تفاقم التناقضات وتوسيع الصراعات وزيادة توتر الوضع الإقليمي بشكل مفاجئ”.

“تدعو الصين جميع الأطراف المعنية إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، وتجنب المزيد من التصعيد للوضع المتوتر. الصين مستعدة للقيام بدور بناء في تهدئة الوضع”.

* تركيا

قالت إن استفزاز إسرائيل يظهر أنها “لا تريد حل القضايا بالطرق الدبلوماسية”، وحثتها على وقف “الأعمال العدائية التي قد تؤدي إلى صراعات أكبر”.

* كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني:

“التصعيد لا يخدم أحدا في المنطقة. يجب أن يكون الاستقرار في الشرق الأوسط هو الأولوية، ونتواصل مع شركائنا لخفض التصعيد. والآن هو وقت ضبط النفس والهدوء والعودة إلى الدبلوماسية”.

* وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج

“تشعر أستراليا بالقلق من التصعيد بين إسرائيل وإيران. فهذا يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة مضطربة أصلا. ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأفعال والتصريحات التي من شأنها أن تزيد من تفاقم التوترات.

“إننا ندرك جميعا أن برنامج إيران النووي والصاروخي الباليستي يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ونحث الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية”.

* تاكيشي إيوايا وزير الخارجية الياباني:

“في خضم الجهود الدبلوماسية الجارية، بما يشمل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية، استخدام القوة العسكرية أمر مؤسف للغاية”.

“تدين الحكومة بشدة هذا الإجراء الذي يصعد الوضع”.

* يان ليبافسكي وزير الخارجية التشيكي:

“أخفقت إيران منذ فترة طويلة في الوفاء بالتزاماتها للمجتمع الدولي وتطور برنامجها النووي. في ذات الوقت لديها خطاب يهدف لتدمير دولة إسرائيل. شهدنا أنها نفذت مرتين هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة في العام ونصف العام المنصرمين على إسرائيل هي وحماس وحزب الله وتسعى لتدمير دولة إسرائيل.

“لذلك أتفهم بشكل كبير… العمل العسكري للردع عن إنتاج قنبلة نووية في المنطقة”.

* وزارة الخارجية الإندونيسية

“تندد إندونيسيا بأشد العبارات بهجوم إسرائيل على إيران.

“يهدد هذا الهجوم بتفاقم التوترات الإقليمية القائمة بالفعل وقد يشعل صراعا أوسع نطاقا. على كل الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي عمل من شأنه تصعيد التوتر ويتسبب في المزيد من الاضطرابات”.