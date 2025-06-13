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ردود فعل على الضربات الإسرائيلية على إيران

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(رويترز) – قالت إسرائيل في وقت مبكر يوم الجمعة إنها ضربت أهدافا نووية إيرانية لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات في مواقع من بينها منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في البلاد.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه الضربة بأنها “لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل” قائلا إن الضربات تستهدف أيضا العلماء الإيرانيين الذين يعملون على إنتاج قنبلة نووية ومصانع الصواريخ في عملية ستستمر لأيام.

وأعلنت إسرائيل حالة الطوارئ تحسبا لرد إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وفيما يلي بعض ردود الفعل من كبار المسؤولين والحكومات حول العالم:

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