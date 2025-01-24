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رقم قياسي جديد لعدد زوار سوق ستراسبورغ الميلادية

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استقطبت سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ في شرق فرنسا 3,4 ملايين زائر في نهاية عام 2024، مسجّلة رقما قياسيا جديدا، وفق ما أعلن الجمعة المسؤول عن تنسيق الحدث غيّوم ليبسيغ.

 وقال ليبسيغ في مؤتمر صحافي “لقد استقبلنا 3,4 ملايين زائر”، مقارنة بـ3,3 ملايين العام الفائت. 

وقال ليبسيغ، وهو نائب رئيسة بلدية ستراسبورغ، إن “سكان المدينة عادوا هذا العام” إلى السوق الميلادية التي أقيمت من 27 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 27 كانون الأول/ديسمبر. وارتفعت نسبة سكان المدينة ومنطقتها إلى إجمالي الزوار من 34 في المئة العام الفائت إلى 47 في المئة هذه السنة. 

ومن بين السياح الأجانب، حل الألمان في المرتبة الأولى، تلاهم الأميركيون فالسويسريون ثم الإسبان وبعدهم الإيطاليون، بحسب ما افاد رئيس هيئة السياحة في ستراسبورغ جويل ستيفن. وأشار أيضا إلى أن “عدد الزوار الأتراك زاد أيضا بشكل كبير في السنوات الأخيرة”. 

وأكد ستيفن الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيسة البلدية لشؤون التجارة والحرف والسياحة، أن “ستراسبورغ التي تُعدّ عاصمة عيد الميلاد، تشكّل محركا اقتصاديا للمنطقة” المحيطة بها.

وأفاد أصحاب فنادق بأن معدّل الإشغال وصل إلى مستوى مماثل على الأقل لما كان عليه العام المنصرم (95 في المئة).

باو/ب ح/ب ق

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