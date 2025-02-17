رهائن إسرائيليون يبعثون إشارات من أنفاق غزة على أنهم أحياء

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من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – تلقت عائلات عدد من الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في غزة إشارات تدل على بقائهم على قيد الحياة لأول مرة منذ أكثر من عام، والتي وصلت مع رهائن أُطلق سراحهم خلال الأسابيع الماضية في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ونقل عدد من الرهائن الإسرائيليين التسعة عشر الذين تم إطلاق سراحهم حتى الآن في إطار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني هذه الرسائل إلى جانب روايات عن الظروف الصعبة التي مروا بها في الأسر.

وعلى الرغم من أن الروايات عززت أمل العائلات في التئام الشمل مع ذويها فقد ملأت القلوب أيضا بالخوف على سلامة هؤلاء الرهائن. ولم يؤد المظهر الهزيل لثلاثة من الرهائن أطلق سراحهم في الثامن من فبراير شباط إلا إلى زيادة تلك المخاوف.

ووصلت حتى الآن علامات تدل على البقاء على قيد الحياة بالنسبة لما لا يقل عن 10 رهائن كانوا من بين 251 شخصا اختطفوا خلال هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل وأشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

ومن بين هؤلاء إلكانا بوهبوت (35 عاما) الذي اختطف من حفل نوفا الموسيقي. وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه وهو مقيد ووجهه ملطخ بالدماء بعد ساعات من اختطافه.

وبعد مرور ما يقرب من 500 يوم، بعث بوهبوت برسالة مع رهينة تم تحريره كان محتجزا معه في نفق في غزة طلب فيها من زوجته ريفكا أن تستمع كل يوم إلى أغنية بوب إسرائيلية تسمى (واريور) أو “المحارب” وأن تستمد القوة منها.

وقالت ريفكا بوهبوت “مرت فترة 500 يوم رهيبة، وفي هذا الأسبوع، نشكر الرب، تلقينا إشارة على الحياة. إلكانا على قيد الحياة ولكن في ظروف غير إنسانية”.

وأضافت في كلمات موجهة إلى زوجها مع مزيج من البكاء والابتسامة من على منصة خلال تجمع أسبوعي من أجل الرهائن “أعدك بأننا لن نتوقف حتى تعود. لن نتخلى عنك أبدا. لا تنكسر يا حبيبي. ستعود قريبا. سينتهي الكابوس قريبا”.

ومن بين الرهائن أيضا الذين تمكنوا من توجيه رسالة إلى أسرهم عازف البيانو ألون أوهيل (24 عاما) الذي تم احتجازه بعد العثور عليه في ملجأ على جانب الطريق فر إليه من حفل نوفا.

وقالت والدته إيديت إنه محتجز مصابا ومقيدا في نفق، ويعيش على قطعة خبز واحدة يوميا. وأضافت يوم الثلاثاء أنه تمكن مع ذلك من إرسال تهنئة بعيد ميلاد شقيقته من خلال أحد الرهائن المحررين.

وقالت وهي تبكي “كان أمرا رائعا، أن تتلقى شيئا من شقيقها، وهو أمر لا يصدق أن يحدث في عيد ميلادها”.

* “كابوس دام 500 يوم”

في ذكرى مرور 500 يوم على احتجاز الرهائن في غزة، نظمت عائلاتهم وداعمون لهم يوما احتجاجيا في أماكن متفرقة بإسرائيل، مطالبين بالإفراج عن 73 رهينة ما زالوا في غزة.

ومن بين هؤلاء الرهائن التوأمان جالي وزيف بيرمان (27 عاما) اللذان اختطفا من منطقة كفار عزة السكنية، وهما ليسا من بين 14 رهينة من المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى والمستمرة من وقف إطلاق النار.

وقالت خالتهما مكابيت ماير لرويترز يوم الاثنين في مبنى الكنيست حيث كانت تتحدث إلى النواب في إطار الاحتجاج إن أسرتهما تلقت في الآونة الأخيرة تأكيدا بأنهما ما زالا على قيد الحياة، بعد أن حصلت على تأكيد بذلك سابقا في نوفمبر تشرين الثاني 2023 من رهائن تم تحريرهم في هدنة قصيرة.

وقالت ماير “الأمر صعب بشكل لا يطاق. إنه كابوس مستمر لكن الإشارة على بقائهما على قيد الحياة أعادت إلينا الروح بالتأكيد، وجعلتنا نلتقط أنفاسنا. ولكن بما أننا نعرف من الذين يحتجزونهما، فإننا نعلم أن الأمر قد يتغير في أي لحظة”.

وقال متحدث باسم الجناح المسلح لحركة حماس في يناير كانون الثاني إن الحركة تحافظ على سلامة أسراها.

ومن بين الرهائن أيضا عمري ميران (47 عاما)، الذي شوهد آخر مرة على قيد الحياة في أبريل نيسان في مقطع فيديو نشره محتجزوه. واختطف ميران من منزل يعيش به في منطقة ناحال عوز السكنية، أمام زوجته وابنتيه الصغيرتين.

وقالت ليشاي لافي ميران زوجة عمري “500 يوم، استيقظ كل صباح وكأنني ما زلت في السابع من أكتوبر. لا نريد إشارة على أنه حي. نريد أن يعود عمري حيا إلى هنا ليكون معنا”.

وقالت إنه على الرغم من أنها تشعر بالألم عندما تستيقظ ابنتها (ثلاثة أعوام ونصف) كل صباح وتسأل عن موعد عودة والدها إلى المنزل، فإن الأسرة لن تستسلم. وأضافت “لدينا أمل دائما. لا يمكننا أن نعيش بدون أمل”.

وتم احتجاز الرهائن خلال الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر أيضا عن مقتل نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل.

ووفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، أدى الهجوم الذي شنته إسرائيل على غزة ردا على ذلك إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتدمير جزء كبير من القطاع حتى مع بقاء الرهائن في الأسر.