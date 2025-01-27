مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

روبيو تحدث مع ملك الأردن بعد تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الاثنين.

تأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “ناقش الوزير والملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ورسم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة”.

ولم يذكر البيان التصريحات التي أدلى بها ترامب في مطلع الأسبوع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
27 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
39 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية