روبيو تحدث مع ملك الأردن بعد تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الاثنين.

تأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “ناقش الوزير والملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ورسم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة”.

ولم يذكر البيان التصريحات التي أدلى بها ترامب في مطلع الأسبوع.