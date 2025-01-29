روبيو يؤكد لمصر الحاجة للتعاون لمنع حماس من حكم غزة مجددا

reuters_tickers

2دقائق

من كانيشكا سينغ وجاسبر وارد

(رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ نظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي أنه من المهم ضمان عدم قدرة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على حكم غزة مرة أخرى، وذلك بعد أن اقترح الرئيس دونالد ترامب أن تستقبل مصر والأردن المزيد من الفلسطينيين.

وطرح ترامب يوم السبت خطة “لتطهير” غزة، حيث قتلت الحرب التي شنتها إسرائيل عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، في تصريحات عكست مخاوف الفلسطينيين القديمة من طردهم من منازلهم.

لم يتم ذكر اقتراح ترامب في بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر يوم الثلاثاء بعد المكالمة بين روبيو ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

ورفضت الأردن ومصر في مطلع الأسبوع تصريحات ترامب بأنه يجب عليهما استقبال فلسطينيين من سكان غزة. وعندما سُئل عما إذا كان هذا حلا مؤقتا أم طويل الأمد، قال ترامب “يمكن أن يكون أيا منهما”.

وقالت وزارة الخارجية بعد المكالمة التي جرت يوم الثلاثاء “لقد أكد (روبيو) أيضا أهمية محاسبة حماس”.

وأضاف البيان “أكد الوزير أهمية التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع لضمان عدم تمكن حماس من حكم غزة أو تهديد إسرائيل مرة أخرى”.