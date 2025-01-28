روبيو يتحدث مع ملك الأردن بعد تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين

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من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله يوم الاثنين.

تأتي المكالمة بعد يومين من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبال الأردن ومصر المزيد من الفلسطينيين من غزة.

وطرح ترامب يوم السبت خطة “لتطهير” قطاع غزة الذي مزقته الحرب، في تصريحات تفاقم مخاوف الفلسطينيين طويلة الأمد من إبعادهم بشكل دائم عن ديارهم.

ورفض الأردن ومصر في مطلع الأسبوع تصريح ترامب بأن عليهما استقبال فلسطينيين من غزة، حيث قتلت الحرب الإسرائيلية عشرات الآلاف وأشعلت أزمة إنسانية. وعندما سئل ترامب عما إذا كان هذا حلا مؤقتا أم طويل الأمد لغزة، قال “يمكن أن يكون هذا أو ذاك”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان “ناقش الوزير والملك عبد الله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن، ورسم مسار للأمن والاستقرار في المنطقة”.

ولم يذكر البيان التصريحات التي أدلى بها ترامب في مطلع الأسبوع.

وأضافت وزارة الخارجية “شكر الوزير روبيو الأردن على دعمه لوقف إطلاق النار من خلال دوره المتكامل في تقديم المساعدات الإنسانية عبر الممر الأردني”.

اندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز حوالي 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني. كما أدى إلى توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وتوقف القتال حاليا بفضل وقف إطلاق نار هش.