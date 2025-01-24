روسيا تتهم رئيسة اليونيسيف بالاهتمام بأطفال أوكرانيا أكثر من غزة

reuters_tickers

4دقائق

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – وجهت روسيا يوم الخميس توبيخا إلى المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) على خلفية عدم تقديم “حجة قوية لرفضها” تقديم إحاطة لمجلس الأمن بشأن الأطفال في غزة، وهو اجتماع طلبت روسيا عقده.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، وهي أمريكية، قدمت للمجلس المكون من 15 عضوا “بشكل مفاجئ” في ديسمبر كانون الأول إحاطة بشأن الأطفال في أوكرانيا في ظل رئاسة الولايات المتحدة للمجلس.

وأضاف “لذا يبدو أن الأطفال في غزة أقل أهمية بالنسبة لليونيسف من الأطفال في أوكرانيا”.

غزت روسيا أوكرانيا المجاورة في فبراير شباط 2022 وهي في حالة حرب منذ ذلك الحين. وبدأت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد.

وقال نيبينزيا للمجلس “رفض مديرة اليونيسف إطلاع مجلس الأمن على المأساة المروعة لوفاة عشرات الآلاف من الأطفال في غزة خطوة صارخة تستحق أشد الاستنكار منا”.

وقال متحدث باسم اليونيسيف إن راسل موجودة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا وتركز على التعامل مع الأزمات الإنسانية، ولم تتمكن من تعديل جدولها الزمني لتقديم إحاطة إلى مجلس الأمن.

وقال المتحدث “عرضت السيدة راسل على مدير الطوارئ إلقاء بيانها نيابة عنها… أحاطت المديرة التنفيذية لليونيسف مجلس الأمن عدة مرات بشأن وضع الأطفال في غزة وتقدر تركيز المجلس على الأطفال المتأثرين بالحرب”.

اجتمع مجلس الأمن عشرات المرات لمناقشة الحرب في غزة. والقوات المسلحة وقوات الأمن في إسرائيل وحركتا حماس والجهاد الإسلامي والقوات المسلحة الروسية مدرجة جميعها على قائمة عالمية سنوية لمرتكبي الانتهاكات بحق الأطفال.

كما اتهم نيبينزيا واشنطن يوم الخميس ببعض المسؤولية عن مقتل الأطفال في غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في المجلس لحماية إسرائيل خلال الحرب. وقال أيضا إن الولايات المتحدة تجاهلت الدعوات الروسية لعقد اجتماع بشأن أطفال غزة في ديسمبر كانون الأول.

ورفضت القائمة بأعمال السفيرة الأمريكية دوروثي شيا اتهامات نيبينزيا.

وقالت للمجلس “فكرة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن المعاناة الرهيبة هناك غير مقبولة بالنسبة لنا ونرفضها بالكامل”.

وقدم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إفادة خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الخميس عبر دوائر الفيديو من ستوكهولم. وكان صريحا في تقييم الشهور الخمسة عشر الماضية منذ بدء الحرب في غزة، قائلا “تعرض الأطفال للقتل والتجويع والتجمد حتى الموت”.

وأضاف “تعرضوا للتشويه واليتم وفصلوا عن عائلاتهم. تشير أقل التقديرات إلى أن أكثر من 17 ألف طفل فقدوا أسرهم في غزة… هناك جيل كامل مصاب بصدمة نفسية”.

وبموجب وقف إطلاق النار، تزيد الأمم المتحدة وغيرها بشكل كبير من المساعدات الإنسانية إلى غزة.