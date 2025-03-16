روسيا تحث أمريكا على وقف الضربات على الحوثيين في اليمن وبدء حوار

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موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن الوزير سيرجي لافروف حث الولايات المتحدة على وقف الضربات التي تنفذها على جماعة الحوثي في اليمن.

وأضافت الوزارة أن لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.

وذكرت الوزارة “شدد سيرجي لافروف على الحاجة إلى وقف فوري لاستخدام القوة وأهمية مشاركة كل الأطراف في حوار سياسي من أجل التوصل إلى حل يمنع المزيد من إراقة الدماء”.

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات عسكرية واسعة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن يوم السبت ردا على استئناف الجماعة لهجمات على ممرات الشحن في البحر الأحمر. وأسفرت الضربات الأمريكية عن مقتل 31 على الأقل.