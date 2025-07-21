روسيا تستبعد عقد محادثات مع أوكرانيا قريبا مع تباعد المواقف بشأن إنهاء الحرب

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استبعدت روسيا الاثنين عقد محادثات مع أوكرانيا في مهلة قريبة، متحدثة عن مواقف متعارضة “تماما” بين الجانبين، بعد ساعات من شنها هجوما مكثفا بالمسيَّرات والصواريخ على كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن العمل جارٍ على تحديد موعد للجولة الثالثة من محادثات السلام مع كييف، بعدما اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة عقدها خلال الأسبوع الجاري.

وقال بيسكوف “سنبلغكم فور التوصل إلى اتفاق نهائي على التواريخ”، مضيفا أن “هناك الكثير من العمل الدبلوماسي” الذي يتعيّن القيام به نظرا إلى أن مواقف الطرفين متعارضة “تماما”.

تعثرت الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد أن ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الجانبين لإجراء محادثات مباشرة بعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

التقى الجانبان آخر مرة قبل أكثر من شهر في إسطنبول، حيث تبادلا مسودتين تتضمنان أفكاراً حول ما يمكن أن يكون عليه اتفاق السلام.

وأضاف بيسكوف خلال مؤتمره الصحافي “نحتاج الآن إلى تبادل وجهات النظر وإجراء مفاوضات حول هاتين المسودتين المتعارضتين تماما حاليا. لا يزال أمامنا الكثير من العمل الدبلوماسي”.

لم تسفر المحادثات بين الجانبين حتى الآن سوى عن تبادل للأسرى، مع تراجع فرص وقف إطلاق النار.

ومنح ترامب الذي أعرب عن شعوره بخيبة الأمل من فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي الأسبوع الماضي مهلة 50 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا سيواجه عقوبات اقتصادية واسعة النطاق.

ولم ترد موسكو بعد على المهلة التي حددها ترامب.

قدمت روسيا خلال محادثات الشهر الماضي للوفد الأوكراني قائمة بالمطالب تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها في أيلول/سبتمبر 2022، لكنها لا تسيطر عليها بالكامل. كما طالبت كييف برفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي.

رفضت كييف هذه المطالب ووصفتها بأنها إنذارات غير مقبولة، وشككت بجدوى إجراء المزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات.

ودعت أوكرانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وطالبت موسكو باحترام رغبتها بالانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.

– وزير خارجية فرنسا في كييف –

أطلقت روسيا عددا قياسيا من الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة أوقعت قتلى وجرحى. وقالت كييف إن هذه الضربات هي دليل على عدم جدية موسكو في وقف الحرب.

وقال زيلينسكي الاثنين إن شخصين قُتلا في أنحاء البلاد في الهجمات الأخيرة التي وصفها بأنها “اعتداء على الإنسانية”. وأضاف أن 15 شخصا أصيبوا بجروح بينهم طفل يبلغ 12 عاما.

وبينما كان عمال الانقاذ يواصلون البحث عن الضحايا وسط الأنقاض، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في زيارة رسمية إلى كييف.

واستهدفت الهجمات ست مناطق ضمن كييف أدت إلى اندلاع النيران في متجر للتسوق وأبنية سكنية وحضانة، بحسب السلطات.

ورأى مراسل لفرانس برس مباني متضررة والحطام والزجاج المتهشم في الشوارع.

وتعرّض مدخل محطة لوكيانيفكا للقطارات السريعة في كييف لأضرار جراء الضربات التي وقعت ليلا.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت 450 مسيرة وصاروخا بالمجموع.

وألحقت الضربات أيضا أضرارا بمنطقة إيفانو-فرانكيفسك (غرب) ومنطقتي خاركيف وسومي في الشرق.

ودان بارو الهجمات أثناء زيارة إلى محطة القطارات. وقال إن “الملاجئ نفسها لم تعد آمنة بالكامل، مثل محطة المترو التي خلفي وكانت تستخدم كملجأ لسكان كييف، وقد استُهدفت”.

وأضاف أن ذلك يأتي رغم إظهار أوكرانيا استعدادها للدخول في مفاوضات جديدة مع روسيا.

وقال لاحقا في كلمة ألقاها في كييف “هذه الضربات ليس لها أي هدف عسكري. إنها تهدف إلى إرهاب الشعب الأوكراني، ويجب أن تتوقف الآن”.

وإثر لقائه زيلينسكي، كتب بارو على منصة إكس أن الأوروبيين سيواصلون “زيادة الضغط على فلاديمير بوتين”، مجددا “دعم فرنسا الثابت” لأوكرانيا.

من جانبه قال زيلينسكي إنهما “ناقشا الدعم الدفاعي، وخاصة قدرات الدفاع الجوي”، وتدريب الجنود الأوكرانيين. كما أكد أن “شركات فرنسية قررت البدء في تصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا”، من دون تحديد أسمائها.

وأقر الاتحاد الأوروبي الجمعة الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات على موسكو والتي تستهدف المصارف الروسية وتخفض السقف الأعلى لسعر الصادرات النفطية.

وأفاد بارو بأن العقوبات تهدف إلى زيادة كلفة الحرب بالنسبة إلى روسيا للضغط على بوتين للتفاوض.

بور-اسي/لين-ص ك/كام