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روسيا تنشر لقطات نادرة لمصنع ضخم للطائرات المُسيَّرة

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عرضت روسيا لقطات لما وصفته بأنه أكبر مصنع للطائرات المسيرة في العالم، في صور نادرة من داخل منشأة لتجميع المسيرات الهجومية التي تطلقها نحو أوكرانيا يوميا. 

ورفعت روسيا عدد الطائرات المسيّرة التي تطلقها نحو المدن الأوكرانية الى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة، وصعَّدت هجماتها الجوية متجاهلة دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب التي بدأتها في مطلع 2022.

وعرض الفيديو الذي نشرته قناة “زفيزدا” التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية الأحد، عمالا وجوههم مغطاة وهم يُجمّعون طائرات مسيّرة مثلثة الشكل سوداء اللون. 

وقال مدير المصنع تيمور شاغيفالييف الخاضع لعقوبات أميركية “هذا أكبر مصنع في العالم لإنتاج الطائرات القتالية المسيرة، وأكثرها سرية”. 

يقع المصنع قرب بلدة يلابوغا في جمهورية تتارستان بوسط روسيا، بينما كان من المقرر أن تُقام في الموقع منطقة اقتصادية خاصة لتعزيز العلوم والأعمال. وأصبح المصنع الواقع على بُعد أكثر من ألف كيلومتر من الحدود الأوكرانية، هدفا لهجمات كييف.

وقال شاغيفالييف إن المصنع الذي يُشغّل متدربين شبانا يُنتج تسعة أضعاف عدد الطائرات المسيرة التي كان مخططا إنتاجها.

وبحسب ما ورد في الفيديو البالغة مدته 40 دقيقة “مئات الآلات وآلاف العمال، أينما نظرت ترى شبابا. يعمل الفتيان والفتيات ويدرسون أيضا في كلية هنا”.

ويماثل تصميم طائرات “غيران” الروسية المُسيّرة تصميم “شاهد” الإيرانية التي وفّرتها طهران لموسكو في مراحل سابقة.

وفوق مدخل المصنع، كُتب على شاشة عملاقة “كورتشاتوف وكوروليوف وستالين موجودون في حمضكم النووي”، مع صور للزعيم السوفياتي جوزيف ستالين والفيزيائي النووي إيغور كورتشاتوف ومهندس برنامج الفضاء سيرغي كوروليف.

بور/ص ك/كام

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