روسيا تُعلن سيطرتها على قرية حدودية أوكرانية

أعلنت موسكو الأحد أن قواتها سيطرت على قرية بوتابيفكا الصغيرة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا، قرب الحدود مع روسيا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية بأن “وحدات من التجمع الشمالي للجنود سيطرت بعد عمليات محددة على القرية” في منطقة سومي.

ولم يصدر أي تعليق فوري من كييف على الإعلان الروسي.

ويحاول الجيش الروسي منذ أشهر إنشاء “منطقة عازلة” في هذه البقعة الجغرافية، من خلال تحقيق اختراقات موضعية صغيرة في الجانب الأوكراني من الحدود.

إلاّ أن أوكرانيا تؤكد أنها تبطئ تقدّم القوات الروسية،، وأن موسكو تجد صعوبة في ترسيخ وجود كبير في هذه المنطقة.

وكانت القوات الروسية احتلت منطقة سومي جزئيا في بداية الغزو في شباط/فبراير 2022، لكنّ القوات الأوكرانية تمكنت لاحقا من استعادتها. وتحاول موسكو تحقيق تقدم فيها مجددا، وأعلنت في الأشهر الأخيرة سيطرتها على قرى عدة عند حدودها.

وتحتل روسيا نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وقد استولت على الجزء الأكبر منه إثر الغزو الواسع النطاق الذي شنّته عام 2022.

وأظهر تحليل لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات مركز الدراسات الأميركي “معهد دراسة الحرب” المتخصص في دراسة النزاعات، أن المكاسب التي حققتها القوات الروسية في شباط/فبراير هي الأبطأ منذ قرابة عامين.

