روسيا لا تعترف بإعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران

reuters_tickers

3دقائق

الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين يوم الأربعاء إن روسيا لا تعترف بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ستطبق هذه الإجراءات.

وأعادت الأمم المتحدة مساء السبت فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران بسبب برنامجها النووي، وذلك في إطار عملية بالمنظمة الدولية أطلقتها قوى أوروبية. وتوعدت طهران بأن تُقابل هذه الخطوة برد قاس.

وأطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية “إعادة فرض العقوبات” في مجلس الأمن الدولي بعد اتهامات لإيران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي كان يهدف إلى منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لصنع سلاح نووي وتقول إن برنامجها سلمي.

وقال نيبينزيا في مؤتمر صحفي بمناسبة بدء رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي في أكتوبر تشرين الأول “لا نعترف بدخول عملية ’إعادة فرض العقوبات’ حيز التنفيذ”.

وأضاف “سنعيش في واقعين متوازيين، لأن إعادة فرض العقوبات بالنسبة للبعض حدثت، وبالنسبة لنا لم تحدث، وهذا سيسبب مشكلة. كيف سنحل الأمر.. دعونا نر”.

وقد يؤدي إنهاء الاتفاق النووي القائم منذ عشرة أعوام، والذي اتفقت عليه في الأصل إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، إلى تأجيج التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر فقط من قصف إسرائيل وواشنطن لمواقع نووية في إيران.

وقال نيبينزيا “هذا التطور ينطوي حقا على تصعيد كبير بشأن إيران، لأنه يفتح الباب أمام الدول الراغبة في القضاء على البرنامج النووي الإيراني”، في إشارة إلى العمل العسكري الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران.

مع عودة عقوبات الأمم المتحدة، ستخضع إيران مجددا لحظر على الأسلحة وجميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته فضلا عن حظر أي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وتشمل العقوبات الأخرى التي سيعاد فرضها حظرا على السفر لعشرات المواطنين الإيرانيين وتجميدا للأصول يشمل عشرات الأشخاص والكيانات وحظرا على توريد كل ما يمكن استخدامه في برنامج إيران النووي.

(تغطية صحفية ميشيل نيكولز – إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)