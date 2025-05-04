رومانيا تنظم انتخابات رئاسية جديدة واليمين المتطرف الأوفر حظا

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بعد خمسة أشهر على صدمة إلغاء الانتخابات الرئاسية في رومانيا في دورتها الأولى، يعود الناخبون في هذا البلد الأحد إلى صناديق الاقتراع وسط ترجيحات بفوز اليمين المتطرف من جديد.

وفي ظل حملة نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وغضب وخيبة قسم من الرومانيين، تجري الانتخابات وسط الظروف ذاتها التي سادت اقتراع 24 تشرين الثاني/نوفمبر، حين تصدر الدورة الأولى المرشح القومي كالين جورجيسكو الذي ينتقد الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي (ناتو)، متفوقا على المرشّحين الأوفر حظا في صفوف الأحزاب الموجودة في السلطة.

وبعدما استبعدته المحكمة العليا من الانتخابات للاشتباه بتدخل روسي لصالحه، حل محله جورج سيميون، الشخصية المعروفة من اليمين المتطرف الروماني.

ويتنافس 11 مرشحا بالإجمال على الرئاسة التي تبقى منصبا بروتوكوليا بصورة أساسية، غير أنه يتمتع بنفوذ في السياسة الخارجية لرومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، في وقت بات البلد البالغ عدد سكانه 19 مليون نسمة دعامة أساسية للناتو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا (04,00 ت غ) حتى الساعة التاسعة مساء، على أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعيد الإغلاق.

توقعات الاستطلاعات الأخيرة فوز سيميون زعيم “التحالف من أجل وحدة الرومانيين” في الجولة الأولى من دورة الإعادة.

وأعلن المرشح في وقت سابق إنه يأمل في تحويل الانتخابات “المسروقة” العام الماضي إلى فوز الأحد.

ومن المتوقع أن يحصل الرجل البالغ 38 عاما الذي خاض حملته تحت شعار وضع رومانيا في المقام الأول، على عدد من أصوات جورجيسكو.

وقال سيميون “هذه المرة سنسرق الدورة الثانية منهم” آملا في الفوز من الجولة الأولى الذي يستلزم الحصول على أكثر من 50% من الأصوات.

وأجرى حملته في معظمها على الانترنت لأسباب منها محاولة جذب أصوات الناخبين الرومانيين في الخارج.

– مؤيد لترامب، مناهض للاتحاد الأوروبي –

يعتبر سيميون نفسه “أكثر اعتدالا” من جورجيسكو، لكنه يشاطره نفوره من ما يسميهم “بيروقراطيي بروكسل غير المنتخبين”.

ويتهم المرشح مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الانتخابات الرومانية، متعهدا استرجاع “كرامة” بلاده داخل التكتل القاري.

ورغم إدانته المتكررة لروسيا فإنه يعارض إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا ويريد من رومانيا تقليص دعمها للاجئين الأوكرانيين.

ويعدّ من أشد المعجبين بدونالد ترامب، وكثيرا ما يُشاهد معتمرا قبعة تحمل شعار الرئيس الأميركي “لنعيد العظمة لأميركا”. ويقول سيميون إنه يأمل أن يتّبع نفس المبدأ إذا انتخب رئيسا لرومانيا.

وحظيت حملته الانتخابية بتأييد ستيلا إيفان البالغة 67 عاما والتي تنحدر من بلدة ألكزندريا الصغيرة الواقعة على بعد ساعتين فقط جنوب العاصمة بوخارست.

وبعد عقود من هيمنة الأحزاب السياسية نفسها منذ نهاية حقبة الحكم الشيوعي، أعربت الناخبة عن أملها “من كل قلبها” في أن يجلب رئيس يميني متطرف “التغيير” إلى رومانيا.

وتوافقها الرأي المتقاعدة إيوجينيا نيكوليسكو (65 عاما) المقيمة في بوخارست والتي تواجه صعوبات في تسديد فواتير الدواء وغيره وسط التضخم المرتفع.

وقالت “نريد شخصا كفؤا يعرف كيف يدافع عن الشعب الروماني في الاتحاد الأوروبي”.

– تحت المجهر –

إلى جانب سيميون، يأمل ثلاثة مرشحين رئيسيين آخرين في خوض جولة ثانية في 18 أيار/مايو.

وخاض كرين أنتونيسكو مرشح الائتلاف الحاكم المؤيد لأوروبا حملته الانتخابية متعهدا إرساء الاستقرار.

وتعهد رئيس بلدية بوخارست نيكوسور دان محاربة النخبة السياسية “الفاسدة” و”المتغطرسة”.

ويحتل رئيس الوزراء السابق فيكتور بونتا من الحزب الاشتراكي الديموقراطي المركز الرابع في استطلاعات الرأي، ورفعت حملته شعار “رومانيا أولا” على غرار حملة ترامب.

وقال مدير مؤسسة “إنسكوب ريسيرش” لاستطلاعات الرأي ريموس ستيفورياك لوكالة فرانس برس “أصبحت المنافسة متقاربة جدا”.

وأضاف “يمكن لأي من المرشحين الأربعة الفوز بالرئاسة”.

اعتبر ستيفورياك أن العدد الكبير من الناخبين المترددين قد “يغير تماما” الترتيب الحالي لنتائج استطلاعات الرأي.

وبعد الإلغاء المفاجئ لنتائج انتخابات العام الماضي، وهو قرار قلما يحصل في الاتحاد الأوروبي، سيكون الاقتراع هذه المرة تحت المجهر.

وتظاهر آلاف الرومانيين في الأشهر الأخيرة احتجاجا على قرار الإلغاء منددين بما اعتبروه “انقلابا”.

وحتى الولايات المتحدة أبدت رأيها في الإلغاء، إذ دان نائب الرئيس جاي دي فانس القرار ودعا إلى سماع “صوت الشعب”.

ولتجنب تكرار فوضى العام الماضي عزّزت السلطات الإجراءات الوقائية بالإضافة إلى التعاون مع تطبيق تيك توك، مؤكدة التزامها إجراء انتخابات “نزيهة وشفافة”.

اني-انب-كيم/دص-غد/ح س