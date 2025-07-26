رياح قوية تؤجج حرائق مشتعلة في اليونان

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تكافح اليونان السبت العديد من الحرائق، خصوصا بالقرب من أثينا، في خضم موجة قيظ مستمرة منذ ستة أيام تلامس فيها الحرارة 46 درجة مئوية.

وتعد دروسوبيغي واحدة من بؤر الحرائق الأكثر خطورة في شمال lمنطقة أتيكا، على بعد نحو 30 دقيقة من وسط أثينا، وفق جهاز الإطفاء.

وجّهت السلطات للسكان رسائل على هواتفهم المحمولة بوجوب الإخلاء.

واحترق منزل في المنطقة، وفق القناة التلفزيونية الرسمية، في حين يعقّد هبوب رياح بقوة 5 و6 درجات على مقياس بوفورت محاولات السيطرة على النيران.

في المجموع، يعمل 102 من عناصر الإطفاء وثلاث فرق راجلة و36 مركبة وطائرتان وثلاث مروحيات على مكافحة النيران في هذه المنطقة، وفقا لوكالة أنباء أثينا.

في جزيرة إيفيا القريبة من أتيكا، اندلع حريق ما زال خارج السيطرة. ونقل اثنان من عناصر الإطفاء إلى المستشفى بعد تعرضهما لإصابات طفيفة.

صباح السبت، اندلع حريق في جزيرة كيثيرا، في جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز (جنوب غرب). والحريق في هذه الجزيرة أيضا خارج السيطرة.

وسرّعت رياح بدرجة 6 بوفورت تمدد النيران ما استدعى إخلاء العديد من المناطق.

لتدعيم الفرق ميدانيا، نقل 16 عنصر إطفاء وست آليات بحرا.

في بيلوبونيز، اندلع حريق نحو الساعة 12,08 في كريونيري، بميسينيا، وسرعان ما تمدّدت النيران.

وضعت السلطات اليونانية العديد من المناطق في حال تأهب قصوى السبت بسبب شدة خطر الحرائق.

موجة القيظ التي بدأت الإثنين يتوقّع أن تستمر حتى الاثنين، وفق الأرصاد الجوية.

والجمعة، لامست الحرارة 46 درجة في بعض مناطق اليونان، و42 درجة في العاصمة أثينا.

والسبت، سجلت أعلى درجة حرارة في غرب اليونان، في أميفلوخيا حيث بلغت 45,2 مئوية، وفق الموقع الإلكتروني للمرصد الوطني.

واليونان دولة متوسطية غالبا ما تشهد موجات قيظ، وحرائق مدمرة كل صيف.

كان-ياب/ود/ح س