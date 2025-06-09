زعيم إسرائيلي معارض يدعو لإنهاء الحرب ويقول إن الحكومة لا تمثل الشعب

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دعا أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية يائير غولان الإثنين إلى وقف الحرب في غزة، وقال إن حكومة بنيامين نتانياهو لم تعد تمثل غالبية الإسرائيليين.

وقال غولان، رئيس حزب الديموقراطيين ونائب رئيس أركان الجيش السابق، قبل أيام من تصويت في البرلمان تأمل المعارضة أن يؤدي إلى انتخابات عامة، “اليوم، حكومة إسرائيل لا تمثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين”.

وأضاف للصحافيين إن إسرائيل “يجب أن تنهي الحرب في أسرع وقت ممكن” بعد أكثر من 20 شهرا من اندلاعها إثر هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.

حزب غولان الذي يجمع فصائل يسارية يشغل فقط أربعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست. لكن يمكن للأحزاب الصغيرة أن تؤدي دورا في تشكيل تحالفات لتحقيق الأغلبية.

وأضاف غولان أن الحكومة الحالية – وهي من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل – تمثل تهديدا للديموقراطية.

وقال إنه يمثل أولئك “الذين يريدون إنقاذ الديموقراطية الإسرائيلية… من مستقبل فاسد … ومن الرؤية القومية والمتطرفة التي يحملها فصيل صغير جدا في المجتمع الإسرائيلي”.

وأضاف أن “الغالبية العظمى تريد الحفاظ على إسرائيل كموطن للشعب اليهودي وفي نفس الوقت دولة حرة ومتساوية وديموقراطية”.

وقال إن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب في غزة فورا، وإعادة جميع الرهائن المحتجزين في صفقة تبادل واحدة.

وقال غولان “أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى صفقة تبادل رهائن في غضون أيام … أعتقد أنه بإنهاء الحرب وتحرير الرهائن، سنتمكن من بناء بديل لحماس داخل قطاع غزة”.

تعرض غولان لموجة انتقادات مؤخرا لقوله إن “دولة عاقلة… لا تقتل الأطفال كهواية”.

وقال الإثنين أيضا إن معظم الإسرائيليين يؤيدون إلزام اليهود المتشددين (الحريديم) بالتجنيد، وهو موضوع سبب توترا بين نتانياهو والأحزاب المتطرفة في حكومته، مع تهديد نواب بإسقاطه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وتسعى بعض أحزاب المعارضة إلى إدراج مشروع قانون لحل الكنيست في جدول أعمال الجلسة العامة الأربعاء، أملا في استثمار غضب الحريديم.

وقال غولان “الغالبية العظمى تريد انتخابات جديدة في أسرع وقت ممكن”.

راغ/لمى/ص ك