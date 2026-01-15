زعيم الانفصاليين يدعو إلى التظاهر في عدن في أول رسالة له منذ اختفاء أثره

دعا زعيم الانفصاليين الجنوبيين عيدروس الزبيدي المدعوم من الإمارات الخميس إلى احتجاجات في عدن الجمعة، في أول تصريح علني له نقلته محطة تلفزيونية منذ اختفاء أثره قبل حوالى أسبوع.

ونشرت “قناة عدن المستقلة” المحسوبة على الانفصاليين على حسابها في اكس أن “الرئيس الزبيدي يدعو شعب الجنوب العربي للاحتشاد في العاصمة عدن عصر الجمعة المقبلة”.

ويتّهم الزبيدي الذي يرأس المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي بـ”الخيانة العظمى”، وقد فصل من المجلس الرئاسي اليمني المعترف به دوليا.

وفقد أثره قبل محادثات في الرياض استُدعي إليها وفد الانفصاليين بعد خسارة عسكرية واضحة للمجلس الانتقالي الجنوبي على الأرض.

ودعت السعودية إلى حوار بين مختلف الفصائل حول قضية الجنوب. وبدعوة من المملكة، توجه نحو خمسين من مسؤولي المجلس الانتقالي إلى الرياض، لكن تعذر التواصل معهم منذ وصولهم.

وكان يفترض أن يكون رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي مع الوفد في الرياض، إلا أن التحالف الداعم للحكومة اليمنية بقيادة السعودية أعلن أنه لم يستقلّ الطائرة، وهرب إلى الإمارات.

ويؤكّد مسؤولون في المجلس الانتقالي الجنوبي من جهتهم أنه ما زال في اليمن.

وتأتي دعوة الزبيدي إلى التظاهر “تأييدا للإعلان الدستوري والمطالبة بالإفراج الفوري عن وفد المجلس المحتجز في الرياض”.

كانت قوات المجلس الانتقالي سيطرت في مطلع كانون الأول/ديسمبر على مساحات واسعة من الأراضي اليمنية، قبل أن تصدّ هذا التقدّم طائرات حربية سعودية وقوات حكومية موالية لها على الأرض، وتجبرها على الانسحاب.

وكان المجلس الانتقالي يعد جزءا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمشكّلة من أطراف توحّدها معارضة الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء واسعة من شمال اليمن وغربه، بما في ذلك صنعاء.

ويقول محللون إن المجلس يسعى لإحياء دولة اليمن الجنوبي المستقلة سابقا، والتي كانت قائمة من عام 1967 حتى توحيدها مع شمال اليمن عام 1990.

وأحدث هجوم المجلس الانتقالي الشهر المنصرم اضطرابات جديدة في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، والغارق منذ العام 2014 في نزاع بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق واسعة في الشمال، والحكومة المعترف بها المدعومة منذ 2015 من تحالف تقوده الرياض.

وكشف هذا الهجوم عن انقسامات عميقة بين الحليفين الخليجيين، السعودية والإمارات.

وتدعم كلّ من الرياض وأبوظبي منذ سنوات أطرافا مختلفة داخل الحكومة اليمنية. وكانت الإمارات جزءا من التحالف الذي تشكّل لدعم القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

