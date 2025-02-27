زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون يدعو لإنهاء الصراع مع تركيا

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من دارين بتلر

إسطنبول (رويترز) – دعا عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا إلى إلقاء السلاح يوم الخميس في خطوة قد تنهي صراعا مستمرا منذ نحو 40 عاما مع أنقرة وقد تكون لها تبعات سياسية وأمنية بعيدة المدى على المنطقة.

وزار وفد من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي المناصر للأكراد أوجلان يوم الخميس في سجنه بجزيرة إمرالي، وأدلى ببيان من أوجلان في وقت لاحق من إسطنبول القريبة من الجزيرة.

وقال أوجلان في رسالة نشرها أعضاء في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب “أدعو إلى إلقاء السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة”.

ونقلوا عن أوجلان قوله إنه يريد من حزبه عقد مؤتمر والموافقة رسميا على حل نفسه.

وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص منذ أن رفع الحزب في 1984 بهدف إقامة وطن للأكراد. وابتعد الحزب منذئذ عن أهدافه الانفصالية وسعى بدلا من ذلك إلى الحصول على مزيد من الحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا ومزيد من الحقوق للأكراد.

وقد يكون للنداء الذي أطلقه أوجلان تداعيات على إقليم كردستان المصدر للنفط بشمال العراق حيث يتمركز حزب العمال الكردستاني، وعلى سوريا المجاورة التي تخرج من أزمتها بعد حرب أهلية استمرت 13 عاما والإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وانهارت عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكردستاني قبل عقد من الزمان. وكان أحد حلفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح على أوجلان اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل أربعة أشهر.