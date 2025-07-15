زعيم درزي يحث المقاتلين على التصدي للقوات الحكومية السورية

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السويداء (سوريا) (رويترز) – اتهم الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري القيادة السورية في دمشق بقصف مدينة السويداء في الجنوب رغم التوصل إلى اتفاق لوقف العنف، ودعا المقاتلين إلى مواجهة القوات السورية التي تدخل المدينة.

تشكل تصريحات الهجري في بيان مصور نشر يوم الثلاثاء تحديا لحكومة الرئيس أحمد الشرع التي وصلت إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي وتسعى إلى إخضاع جميع الأراضي السورية لحكم مركزي بعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب التي قسمت البلاد إلى جيوب منفصلة.

وتقول قيادات درزية منذ شهور إنها لا تثق في الحكومة السورية الجديدة وتعارض وجود قواتها، وإنها ستؤمن السويداء بمقاتليها المحليين.

وشنت إسرائيل أيضا ضربات على قوات سورية في السويداء وقرب دمشق بهدف معلن هو حماية الأقلية الدرزية.

لكن في وقت سابق من الأسبوع الجاري، اندلعت جولة جديدة من القتال العنيف بين جماعات مسلحة درزية ومقاتلين بدو في محافظة السويداء، مما أسفر عن مقتل العشرات ونزوح الآلاف.

وأرسلت وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وحدات لتهدئة القتال والسيطرة على المحافظة.

وقالت القيادة الروحية الدرزية في بيان مكتوب صباح يوم الثلاثاء إنها ستسمح للقوات السورية بدخول مدينة السويداء لوقف أعمال العنف، داعيةً الجماعات المسلحة إلى تسليم أسلحتها والتعاون مع القوات القادمة.