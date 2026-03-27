زيلينسكي: توقيع اتفاقية تعاون دفاعي بين أوكرانيا والسعودية

كييف 27 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن أوكرانيا والسعودية وقعتا اتفاقية تعاون دفاعي ترسخ أسس عقود مستقبلية وتعاون تكنولوجي واستثمارات.

وذكر زيلينسكي، الذي يزور المملكة حاليا، أن الاتفاقية وقعت قبل لقائه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام “نحن على استعداد لتقديم خبراتنا وأنظمتنا للسعودية، والعمل معا على تعزيز حماية الأرواح”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)